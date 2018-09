Ana Lozano: «Al cine le falta apoyo del Gobierno y una buena política de distribución» Ana Lozano en la gala de los premios Creative Art Emmy. / AFP La maquilladora valenciana acaba de alzarse con el premio Emmy Creativo por su trabajo en la miniserie 'El asesinato de Gianni Versace' ALBA MARTÍNEZ VALENCIA. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:53

Entusiasta en su trabajo y una apasionada del cine, así se define la valenciana Ana Lozano, una de las maquilladoras más representativas del panorama nacional que se alzó el pasado lunes con el premio Emmy Creativo en la categoría maquillaje no-protésico por su trabajo en la miniserie 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace'. La profesional fue la encargada de maquillar a la protagonista audiovisual, Penélope Cruz, y transformarla en Donatella Versace. 'Volver', 'Vicky Cristina Barcelona' o 'La reina de España' son algunas de las películas en las que ha trabajado, todas ellas con Penélope Cruz. Además, en 2016 estuvo nominada a los premios Goya por 'Ma ma', la cinta de Julio Madem.

-¿Qué supone para usted alzarse con un Emmy?

-Supone felicidad y gran satisfacción. Un Emmy te da un reconocimiento internacional, es un honor que los más de 23.000 profesionales de diferentes países que pertenecen a la Academia nominen y premien tu trabajo. La estatua me gusta porque representa a una mujer. Fue diseñada por el ingeniero Louis McManus, cuyo modelo fue su propia mujer. Sus alas representan la musa del arte y el átomo, el electrón de la ciencia y la tecnología.

-Logró convertir a Penélope Cruz en Donatella Versace, ¿cuál es el secreto para lograr esa exactitud?

-Empeñarse en ello hasta que lo consigas. Tenía claro que la parte de los labios era la más importante y diseñé unas prótesis dentales que se adaptan a la parte superior de los dientes, ayudan a aumentar el labio y cambian la expresión de la boca y la cara. Es un trabajo laborioso pero se consiguen resultados sorprendentes. Tanto, que al final decidimos prescindir de las prótesis de cejas y hacerlo solo con maquillaje, dando luces y sombras en el lugar exacto para conseguir pómulos más prominentes, ojos más hundidos...

-Es la maquilladora oficial de la actriz, ¿cómo se crea esa complicidad con una de las artistas españolas con mayor renombre?

-Surge cuando después de trabajar en varias películas juntas se crea una amistad que facilita y ayuda a nuestro trabajo en el día a día. Admiro a Penélope como actriz y la quiero como amiga. Mi trabajo con ella siempre esta abierto a descubrir nuevos looks, no le preocupa y a mí me encanta poner ojeras y marcar los estados de animo de cada personaje para que resulten reales.

-¿Se necesita ese salto al Pacífico para que le reconozcan su labor como maquilladora?

-Desgraciadamente hace mucho tiempo que salí de Valencia para poder vivir del maquillaje. Ni cuando existía Canal 9 podía plantearme trabajar aquí. Había pocos proyectos interesantes y eran discontinuos. Cuando venían proyectos buenos se traían jefes de equipo de fuera. Me fui primero a Barcelona y luego a Madrid y aunque siempre he vivido en Valencia, tuve que irme a trabajar fuera para encontrar los proyectos deseados. Creo que se me reconoce en España y Europa por mi trayectoria en Estados Unidos. Cierto es que cuando uno salta el Pacífico y se le premia fuera, llega a España y tiene una mayor repercusión en los medios de comunicación, eso hace que tu trabajo sea visto y reconocido por mas gente.

-Tras su larga trayectoria, ¿cuáles diría que son las principales diferencias entre la industria de cine americana y europea en cuanto al oficio de maquilladora?

-La principal diferencia son los presupuestos y las condiciones de trabajo. En Europa las películas cuentan con presupuestos más bajos y los sindicatos no son fuertes o no existen y esto influye mucho en tu resultado como maquilladora. El dinero no lo es todo, pero ayuda a dejar volar tus alas y poder recrear lo que imaginas. El mercado americano cuenta con presupuestos mucho mayores y las maquilladoras tenemos un sindicato, la Union 706, que regula las condiciones laborales. Pero tengo que decir que los equipos españoles son muy buenos, casi tanto como muchos americanos, ingleses o canadienses con los que he trabajado. Seguiré con mi oficio en España porque hay un cine más de autor y más cercano a mí.

-Y, ¿qué cree que le falta a la industria cinematográfica española para poder competir con la estadounidense?

-Le falta más apoyo por parte del Gobierno. Somos muchos profesionales que vivimos de esta industria. Con una buena política de protección, apoyo y distribución puede ser rentable y dar muchos puestos de trabajo.

-Está rodeada de grandes famosas que se han unido al movimiento 'Me Too', ¿cree que desde que se rompió el silencio las mujeres tienen mejores condiciones laborales en el cine?

-Hay que seguir luchando por la igualdad entre mujeres y hombres, en las condiciones laborales y en la vida cotidiana. Esta iniciativa debe incluir la participación, en el escenario y en la audiencia, de hombres que defienden a las mujeres, hay que trabajar conjuntamente.

-Ha trabajado con grandes directores como Almodóvar, Woody Allen, Rob Marshall, Isabel Coixet o Julio Medem. Si tuviese que elegir a uno, ¿con quién se quedaría?

-Por qué elegir. Me gustan todos y todas y por supuesto volvería a repetir con todos ellos. Cada uno es diferente y la manera de rodar y contar sus historias es muy personal y variada. Dicen que en la variedad está el gusto, ¿no?