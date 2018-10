Kapuscinski y el Islam centran la primera jornada de la Mostra EP VALENCIA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:25

La Mostra de Valencia, que se celebra hasta el próximo 28 de octubre, abrió ayer sus sesiones con la proyección en la Sección Informativa de 'Un día más con vida', codirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow y que ofrece una obra animada sobre el escritor y periodista Ryszard Kapuscinski.

El largometraje, coproducción hispano-polaca, mezcla 60 minutos de animación en 3D con aroma de novela gráfica y 20 minutos de documental donde se recupera a todos los protagonistas vivos de aquella aventura y se recrea con maestría uno de los episodios más intensos y arriesgados en la vida profesional del reportero, ganador en 2003 del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. «El objetivo de la película era hacerle un homenaje a los civiles que mueren en las guerras», explicó ayer en Valencia el director, Raúl de la Fuente. La película, que llegará a las salas comerciales el próximo viernes, se estrenó en la sección oficial de Cannes (fuera de competición) y pasó por el Festival Internacional de San Sebastián donde se alzó con el Premio del Público. Es un tributo al considerado el mejor reportero de todos los tiempos. «Queríamos seguir las huellas de Kapuscinski 40 años después, mostrar la visión humana del periodista que eligió estar del lado del pueblo angoleño», dijo De la Fuente, quien empezó a imaginar el proyecto hace una década.

Por su parte, el realizador tunecino Nacer Khemir estrenó ayer en la Sección Oficial el filme 'Whispering sands', una obra sobre la historia de la cultura y las tradiciones árabes. Con este largometraje, Khemir pretende mostrar «la otra cara nada habitual en medios de comunicación del Islam», en un tiempo en el que «solo se muestra en los medios el lado más fundamentalista» de su religión. Khemir muestra en su película una relación de amor-odio con respecto a su identidad cultural, que ya mostró en otros filmes como 'The lost necklace of the Dove' (1991), o 'Los balizadores del desierto'.

Para el día de hoy, el certamen sigue sus actividades. El director Lucien Bourjeily presentará en los cines Babel 'Heaven without people'. Además, el alicantino Adán Aliaga también ha elegido al festival para la puesta de largo de su cinta 'Fishbone', un esperado proyecto rodado en tre la ciudad de Nueva York y la isla de Tabarca.