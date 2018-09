Concha de Oro para la aplaudida 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta El director Isaki Lacuesta. / EFE 66 Festival de Cine de San Sebastián El realizador catalán de origen vasco vuelve a triunfar en el Festival de Cine de San Sebastián AINHOA IGLESIAS San Sebastián Sábado, 29 septiembre 2018, 22:48

La película 'Entre dos aguas' de Isaki Lacuesta es la ganadora de la Concha de Oro del 66 Festival de Cine de San Sebastián. Un premio que según ha querido destacar el presidente del del jurado, Alexander Payne, «se otorga con total unanimidad» de todos los miembros.

Bet Rourich, Agnes Johansen, Nahuel Perez Biscayart, Constantin Popescu y Rossy de Palma, con Payne a la cabeza, han querido destacar además la película 'Alpha, the right to kill', de Brillante Mendoza, con una mención especial.

A pesar de no haber logrado el máximo galardón del Zinemaldia, la película 'Rojo' ha sido una de las vencederas de la noche con un premio técnico (a la Mejor Fotografía para Pedro Sotero) y dos Conchas de Plata: una para Benjamin Naishtat como Mejor Director y otra para Dario Grandinetti como Mejor Actor.

Por su parte, Pia Tjelta se ha hecho con la Concha de Plata a Mejor Actriz por su trabajo en 'Blind spot' ('Ángulo muerto'), el descarnado relato rodado en un solo plano secuencia, que transmite, minuto a minuto y en tiempo real, la angustia de una familia que asiste impotente al suicidio de su hija adolescente.

Clausura

La jornada de clausura suele ser como la bolsa de dulces de un niño cuando apenas quedan un par de golosinas. Nada más abrir la bolsa el crío devora los caramelos pero, a medida que se va dando cuenta de que se acaban, los saborea más despacio, con mayor deleite. Así, si hay una noche en el Zinemaldia que se disfruta al minuto, con cada papila gustativa dispuesta a degustar cine, es ésta, la de la jornada de clausura.

El último baile no se lo quiere perder nadie. Ni el público, ni los profesionales del séptimo arte. La alfombra roja, de hecho, ha sido de aúpa, porque este año además de las estrellas se ha podido ver a un dios, al del trueno, Chris Hemsworth, desplegar encanto.

«Chris, you are de best», ponía en una de las pancartas desplegadas por un grupo de jóvenes pegadas a la alfombra roja desde antes de las cinco de la tarde. Y desde luego ha sido una de las estrellas más entregadas de esta edición. Con camisa negra y traje burdeos, ejercía de modelo y fotógrafo a la vez, al tomar las decenas de móviles que le ofrecían a su paso y sacarse él mismo las instantáneas.

Alfombra roja

Los seis miembros del Jurado Oficial (Alexander Payne, Bet Rourich, Agnes Johansen, Nahuel Perez Biscayart, Constantin Popescu y Rossy de Palma) han sido de los primeros en llegar a la gala. Rossy de Palma, muy guapa de rosa, no quería avanzar demasiados detalles del palmarés, aunque sí señalaba que se «han puesto de acuerdo sin demasiadas dificultades». La actriz ha valorado que ha pasado «una semana de ensueño», aunque ahora toca «volver a la realidad».

Bárbara Goenaga suele ser de las mujeres más elegantes de la alfombra roja y en esta ocasión ha vuelto a deslumbrar con un vestido negro con transparencias en hombros y brazos.

Un auténtico huracán ha sido Paulina Rubio. 'La chica dorada', con un impresionante vestido en color verde agua que se ceñía como un guante a su figura, ha firmado multitud de autógrafos y repartido 'selfies' para deleite de los cientos de fans que aplaudían a pie de alfombra roja.

María León con un 'look' transgresor -pelo corto y más oscuro que de costumbre y futurista vestido de lentejuelas en color plata y negro-, piropeaba al Zinemaldia y a la ciudad. «El cine es lo que más amo y esta ciudad es cine, así que estoy enamorada de San Sebastián».

Ellos también han optado por 'looks' atrevidos. Como el de Miguel Ángel Muñoz, con un maravilloso traje con incrustaciones de inspiración mexicana. El actor ha querido destacar el papel que el público desempeña a la hora de situar el de San Sebastián como uno de los mejores festivales del mundo. «Siempre está ahí. Durante toda la semana cientos de personas anima la alfombra roja y eso contribuye a hacer de este un certamen muy especial».

Hiba Abouk, Najwa Nimri, Edurne Ormazabal, Maribel Verdu, han sido otros de los rostros conocidos que han desfilado por la alfombra roja de la clausura, además del alcalde de la ciudad, Eneko Goia.