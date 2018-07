«Hollywood es más democrático a la hora de trabajar que Valencia» El actor valenciano Enrique Arce / LP Enrque Arce, que acaba de participar en el rodaje de 'Terminator 6', lamenta la falta de políticas que apoyen a los profesionales de la cultura NOELIA CAMACHO VALENCIA Martes, 17 julio 2018, 00:04

No sólo ha comenzado el rodaje de la película 'Amor en polvo', de Juanjo Moscardó y Suso Imbernón, y que se rueda durante este mes en la capital del Turia, sino que el actor valenciano Enrique Arce acaba de filmar la última entrega de la saga 'Terminator'. El intérprete, que tiene un papel secundario en la cinta, retomará la grabación en septiembre. Mientras, está embarcado en la cinta de Moscardó e Imbernón, una producción totalmente de la Comunitat que le ha traído por la 'terreta' durante estos días. Es más, participó en la presentación de los actos del centenario del Valencia CF, algo que, confiesa, le ha hecho muy «feliz». Pese a que siempre ha estado ligado a la ciudad y ha trabajado en muchos proyectos aquí, no tiene pelos en la lengua al asegurar que las cosas no están bien dentro del sector del audiovisual y las artes escénicas. Arce, que también saborea ahora las mieles del éxito de 'La casa de papel', la serie española que más repercusión ha tenido en el exterior gracias a la plataforma Netflix, vive en Los Ángeles, un lugar «más democrático a la hora de trabajar que Valencia».

-Acaba de rodar 'Terminator' y está inmerso en el rodaje de 'Amor en polvo' en Valencia. ¿Cómo compagina ambos proyectos?

-El mes pasado estuvimos rodando en Madrid 'Terminator'. Es un privilegio participar en una película de esas características, con tantos millones de presupuesto y con actores muy reconocidos como Linda Hamilton o el propio Arnold Schwarzenegger. En septiembre, retomaremos la grabación. Por eso puedo estar en Valencia con 'Amor en polvo'.

-Supongo que debe cambiar mucho un rodaje a otro...

-Sí. Pero a mí me gusta participar en proyectos muy variados. 'Terminator' es una superproducción', con mucho presupuesto, pero 'Amar en polvo', con equipo de esta tierra, es una comedia que habla de las parejas a una edad madura y es muy divertida.

-En su caso, y no como lo que critican muchas actrices, sí que hay papeles en la madurez...

-Sí. Las reclamaciones de las mujeres son ciertas. Pero en la película de Juanjo Moscardó y Suso Imbernón se muestra a dos parejas ya con una cierta edad que quieren hacer un intercambio. Es una comedia muy divertida.

-Con la reapertura de la televisión autonómica y el cambio de gobierno, algunos representantes del sector aseguran que ha resurgido la cultura...

-Son los mismos perros con distinto collar. Las cosas no han cambiado. Ni con el Partido Popular todo era tan malo ni ahora es maravilloso. No hay políticas que apoyen a la profesión.

«Soy un privilegiado. Solo el 2% de los actores españoles cobran más de 30.000 euros al año»

-Habla con mucha libertad. Parece que no le debe nada a nadie...

-Es que es así. No le debo nada a nadie.

-Pero usted ha ido yendo y viniendo y siempre ha trabajado en la Comunitat.

-Es que no he parado nunca de trabajar. Siempre he hecho cosas, poco a poco, he estado en muchas series. En Valencia he trabajado y ahora lo estoy haciendo con el rodaje de 'Amor en polvo', pero vivo en Los Ángeles. Hollywood es mucho más democrático a la hora de trabajar que esta ciudad. Allí hay más oportunidades.

-Su rostro es conocido por haber participado en multitud de series de televisión españolas, entre ellas 'La casa de papel', que está alcanzando un importante éxito internacional.

-Sí, es la serie española más vista en el extranjero. A mí me encanta el teatro pero para eso necesitas tiempo. Yo vivo un momento muy dulce, con muchos proyectos, y para subirte a un escenario necesitas tiempo para hacer bolos.

-¿Se considera un privilegiado?

-Sí. Voy a dar un dato. El 92 por ciento de los actores y actrices españoles gana menos 12.000 euros al año. Del 8 por ciento restante, sólo un dos por ciento cobra más de 30.000 euros por ejercicio. Yo estoy en ese porcentaje, por eso me siento un privilegiado.

-Ahora, además, va a presentar en breve un libro.

-Es algo que me hace mucha ilusión. Esa parte de la creación me interesa muchísimo.