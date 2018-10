La fuerza fuera del escenario El documental retrata la doble vida de Jorge Martí. / lp La directora Mía P. Salazar retrata en la gran pantalla la vida en Noruega y el trabajo en un centro de alzheimer del cantante de La Habitación Roja NOELIA CAMACHO Miércoles, 24 octubre 2018, 00:31

«La vulnerabilidad es fuerza. No por estar encima de un escenario eres inmune al dolor. La cara 'B', el 'backstage', tenemos que reivindicar la mortalidad y los obstáculos en el camino», asegura la directora Mía P. Salazar, realizadora del documental 'In the middle of Norway', la cinta que hoy se estrena en la Mostra de Valencia y que ahonda en la vida del cantante del grupo valenciano La Habitación Roja, Jorge Martí.

En el filme, Martí descubre su doble vida: no sólo como músico sino como cuidador de su mujer, Ingrid, que padece una enfermedad crónica. También, el trabajo del vocalista en un centro de enfermos de Alzhéimer y demencia, donde atiende a pacientes que viven sus últimos momentos.

«No queríamos caer en el drama fácil de piano y telenovela. Creo que la historia en sí es muy dura, pero no por eso teníamos que enseñar nada sensacionalista. Muchas de las escenas quedan explicadas sin tener que mostrar a una Ingrid encamada ni a pacientes sufriendo», sostiene la realizadora a LAS PROVINCIAS.

Para ella, lo más sorprendente del proyecto fue conocer «al Jorge enfermero». «También me llamó la atención la fortaleza de su mujer, que lo toma todo con mucha entereza», dice. Lo cierto es que el cantante de la formación valenciana vive a caballo entre España y los fiordos noruegos. En verano, emprende las giras con el grupo, mientras que en invierno se traslada al enclave escandinavo a cuidar de su esposa. El espectador del filme, que se proyecta hoy en los Babel a las 20 y a las 22.30 horas, se sorprenderá al ver que «Jorge es un gran luchador».

El rodaje del audiovisual, que se ha desarrollado durante dos años, «se llevó a cabo en los espacios tuvimos disponibles», cuenta la cineasta. «Este proyecto se ha hecho con el tiempo y los recursos de los que disponíamos, sin subvenciones externas, por lo que hemos ido despacio. Ojalá lo hubiéramos podido finalizar antes, pero hay que adaptarse al presupuesto», narra.

Al final, según Salazar, el documental es «la historia de cómo una persona llega por amor a un sitio en la vida y lucha con todas sus armas para no dejar a nadie tirado», cuenta.

El estreno de la cinta, que ha suscitado mucha expectación en la Mostra, será el primer paso del recorrido de la película. Tras su estreno en Valencia, estarán en el certamen In-Edit, y después viajarán a Madrid y Barcelona. Su directora, además, confiesa que su deseo es que 'In the middle of Norway' llegue a las salas comerciales. «Ojalá la veamos en los cines o en alguna plataforma digital. En realidad somos un equipo de dos y estamos haciendo lo que podemos para promocionarla», asevera.

«Esperamos que el filme guste pero, sobre todo, que los espectadores entiendan a Jorge en su tierra natal. El porqué de tanto viaje y tanto misterio sobre su doble vida», dice Salazar. «En esta era de la artificial y brillante social media se nos olvida que no sólo las fotos de colores son la vida. Todos somos duales», defiende la realizadora, quien también hace un alegato en favor de las directoras. «Hacen falta más proyectos hechos por mujeres y más narrativa femenina», concluye.