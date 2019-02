La Filmoteca revisa toda la obra de Stanley Kubrick El programa incluye, entre otras, las películas 'Teléfono rojo. ¿Volamos hacia Moscú?', 'Lolita', '2001. Una odisea del espacio' y 'El resplandor' EFE Martes, 5 febrero 2019, 00:53

Valencia. 'Tot Kubrick' es el título del ambicioso ciclo que desde hoy y hasta el 30 de abril ofrece la Filmoteca de Valencia. La retrospectiva revisará la filmografía del norteamericano Stanley Kubrick desde sus cortos hasta el proyecto inacabado sobre inteligencia artificial que finalizó Steven Spielberg. El programa arranca a las 18 horas de hoy con los primeros cortometrajes documentales del realizador. 'Day of the Fight' (1951), 'Flying Padre' (1951) y 'The Seafers' (1952), además del mediometraje bélico 'Miedo y deseo' (1953), según informó la Generalitat.

El ciclo cerrará febrero con 'Teléfono rojo. ¿Volamos hacia Moscú?' (1963), una siniestra comedia de humor negro sobre la guerra fría y la amenaza nuclear protagonizada por Peter Sellers.

A partir de marzo se podrá ver 'Lolita' (1962), '2001: Una odisea del espacio' (1968), 'La naranja mecánica' (1971), 'Barry Lyndon' (1975), 'El resplandor' (1980), 'La chaqueta metálica' (1987) y 'Eyes Wide Shut' (1999), además de 'A.I. Inteligencia Artificial', proyecto de Kubrick que llevó a las pantallas Steven Spielberg.

Stanley Kubrick (1928-1999) está considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, y desde la Filmoteca han destacado tanto su precisión técnica «como la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo».