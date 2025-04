La Valencia de los años 40 en películas 'amateurs': paseos por la Alameda, escenas en la playa y un banquete de comunión

Paloma Chen Viernes, 25 de abril 2025, 14:37 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

El Archivo Fílmico de la Filmoteca Valenciana ha recuperado una colección de películas de 16 milímetros, mudas y en blanco y negro, que reflejan escenas de la vida social en la Valencia de los años 40: desde el trabajo de restauración de la Iglesia de los Santos Juanes hasta imágenes familiares en la playa de Nazaret, los Jardines de Viveros o el cauce del Turia.

En palabras de Inma Trull, Jefa de Recuperación de la Filmoteca, «estas películas, que en este caso creemos que son amateur por carecer de rótulos, títulos y sonidos, constituyen un tesoro. Fueron despositadas hace dos años en la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, y han sido un regalo inesperado, tanto para investigadores y artistas, como para todos los valencianos». Destaca su relevancia histórica al mostrar cómo eran «el balneario de la Asociación Valenciana Deportiva Benimar, que hoy está en ruinas o la Iglesia de los Santos Juanes, antes de su restauración».

Los trabajos de restauración de muros y el apuntamiento de vigas de la deteriorada estructura de la iglesia se muestran en la primera película. Se acometen después de la evaluación de los daños en el monumento tras la Guerra Civil por parte de una comisión de técnicos arquitectos de la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. En uno de los muros que se restauran está inscrita la fecha del 26 de julio de 1946.

También hay imágenes de un grupo de artesanos y dibujantes trabajando sobre los bocetos de unos cuadros religiosos. Están bajo el mando del restaurador y conservador Luis Roig d'Alós, director técnico artístico de las obras, que fue el primer catedrático de Restauración de la Escuela de Bellas Artes de Valencia y padre de Pilar Roig Picazo, catedrática e investigadora del Departamento de Conservación y Restauración de la Universitat Politècnica de Valencia. Desde la Filmoteca, confirman que ya están en vías de contactar a Roig Picazo por si supiera de la autoría de estas películas en las que sale su familia.

Imágenes de las películas depositadas en la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados Filmoteca Valenciana

«Averiguar la autoría no es tan relevante porque el material es ya muy valioso, pero aclararía, por ejemplo, la finalidad de grabar estas películas. Están en 16 milímetros, un formato que no era barato. ¿Era alguien cercano a su familia o no? Quien cedió las imágenes a la basílica no sabe quién se las cedió a él», explica Trull.

En la segunda película, dos matrimonios pasean con sus hijos por varios parajes de la ciudad de Valencia, como la Alameda, las Torres de Serranos, los Jardines de Viveros o el cauce del río Turia. También hay imágenes familiares en el interior de una casa. Uno de los matrimonios es el de Luis Roig d'Alós y la pintora Pilar Picazo Martí.

La tercera incluye escenas del banquete de comunión de dos hijos de Roig d'Alós, y del acto de entrega de diplomas a uno de ellos en el claustro de un colegio religioso. También aparecen los mismos niños en el día de su primera comunión, vestidos de falleros, caminando por la calle Guillem de Castro cerca de las Torres de Quart. En el final, se ven reuniones familiares en la playa de Nazaret, y una regata celebrada en el balneario de la Asociación Valenciana Deportiva Benimar, originariamente Escuela de Deportes la Iglesia, vinculada a Acción Católica. Además del matrimonio Roig Picazo, se han identificado al maestro tallista José María Roig d'Alós, y a su padre, el escultor y maestro tallista Luis Roig de la Concepción.

Inma Trull hace hincapié en que «hay muchas personas que creen que sus películas familiares no importan, y nada más lejos de la realidad. Desde la Filmoteca, hacemos un trabajo de recuperación y conservación de películas domésticas porque son un gran reflejo de la sociedad de su tiempo. Tienen un valor incalculable».

La cuarta bobina recoge el 5º aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados, celebrado el 9 de mayo de 1948. Se celebraron dos procesiones de la Virgen por todas las calles de la ciudad. Participaron agrupaciones falleras y pasos procesionales de localidades como Gandía, Burjassot, Torrent, Ontinyent, Onil, Chirivella, Manuel, Énova, la Font de la Figuera, Xaló o Benidorm. Figuran personalidades políticas como el presidente de la Diputación de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano; el alcalde de Valencia, José Manglano y Selva; el gobernador civil de Valencia, Ramón Laporta Girón; y el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea.

Las películas han sido depositadas en el Archivo de la Filmoteca Valenciana por Álvaro Almenar Picallo, vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, y José Luis Albiach Esteban, presidente de la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados de València. Confirman desde la Filmoteca que, una vez se considere que se puede hacer un ciclo de visionado con ellas, serán proyectadas para que el público general valenciano conozca mejor la historia de su ciudad.