Fantástico viaje a una escuela de magia GPS Viernes, 7 septiembre 2018, 01:14

'Mary y la flor de la bruja' está basada en la novela 'The little Broomstick', que escribió la autora inglesa Mary Stewart en 1971. Llegó a las salas de cine japonesas el pasado julio, y desde entonces no ha parado de cosechar buenas críticas. Trata sobre Mary, que un día mientras pasa las vacaciones de verano con su tía abuela, sigue a unos gatos hasta un bosque cercano, donde se topa con unas flores con un extraño poder luminiscente. Estas acaban dando vida a una escoba, que lleva volando a Mary por encima de las nubes hasta la escuela de magia conocida como Endor College. La directora Madame Mumblechook asume que Mary es una nueva estudiante y la conduce hasta el campus de Endor College.