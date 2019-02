Disney lanza el tráiler de Frozen 2 y desvela los nuevos poderes de Elsa La película se estrenará en noviembre de 2019 y contará con el mismo equipo artístico y técnico que la original LAS PROVINCIAS Miércoles, 13 febrero 2019, 16:47

Ya está aquí. Ya ha llegado hasta nuestra pantallas el tráiler oficial de la secuela de 'Frozen El reino del hielo' (2013). Probablemente, un nuevo tema similar, en fuerza, al tan sonado 'Let it go' volverá a cobrar sentido a partir del 22 de noviembre de este 2019, fecha en la que se estrenará la segunda parte de uno de los filmes más aclamados entre el público infantil.

Han tenido que pasar seis años para que llegue esta nueva entrega de la que Disney todavía no ha desvelado muchos detalles. Sin embargo el tráiler deja ya muchas pistas en el aire. El vídeo arranca en la oscuridad con Frozen tratando de controlar y ampliar sus poderes mientras se enfrenta a un mar desbocado. Más que una película de animación, nos recuerda a cualquier cinta de acción en la que los protagonistas se enfrentan a un sin fin de aventuras. Así es Elsa, un personaje protagonista que ya en su primera película, removió ese esteriotipo de las antiguas y serviciales princesas Disney. Pero en esta neuva entrega, Elsa no será la única protagonista. El propio Kristoff tendrá una mayor presencia. Incluso Olaf regresará a nuestro lado para volver a hacernos reír.

Esta secuela de 'Frozen. El reino del hielo' (2013), el film de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a la mejor película animada, contará con el mismo equipo artístico y técnico que la original.