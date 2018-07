Cuenta atrás para el rodaje de Almodóvar en Paterna

«Estoy muy ilusionado con 'Dolor y Gloria' porque es la octava película ya con Almodóvar y él para mí no es solo historia del cine sino historia de España. Estar ahí con mi amigo no va a ser fácil pero todas las cosas buenas que me han pasado en la vida han sido complejas. Las cosas fáciles se derriten rápidamente. Solo aquello que me ha costado sudor me ha dado satisfacciones duraderas y me ha hecho crecer. Y Pedro es una de esas personas». Así habla Antonio Banderas en un entrevista a Europa Press de su próximo proyecto con el cineasta manchego. Los escenarios de 'Dolor y Gloria' pasan por Paterna, localidad donde la próxima semana empezará el rodaje de la nueva cinta de Almodóvar. Los vecinos del municipio conviven desde hace días con técnicos y ayudantes de producción.

La llegada del director y de los intérpretes es inminente, aunque desde hace días el equipo técnico de El Deseo, productora de Agustín y Pedro Almodóvar, trabaja en la localidad. Así, por ejemplo, la zona de la torre moruna ya está blindada: unas vallas, colocadas a mitad de semana, impiden el acceso.

Como avanzó LAS PROVINCIAS, el rodaje incluirá cortes de tráfico y la retirada de elementos urbanos (señales, postes, bolardos) para devolver la localidad cinco décadas atrás, época en la que transcurre la acción de la película.

Penélope Cruz y Antonio Banderas protagonizan 'Dolor y Gloria'

Es en la ambientación de los años 60 donde Paterna juega un papel fundamental como escenario. En la película, la familia del protagonista llega a la localidad valenciana en dicha década para instalarse en una cueva a los pies de la torre moruna. Almodóvar ha seleccionado tres localizaciones para su película: la torre moruna, las cuevas y el museo de las cuevas del Batán. El rodaje con los actores, como publicó este periódico, se ceñirá a dos o tres días solamente. El enclave tiene desde ya el paso restringido y la próxima semana se realizarán cortes de tráfico.

No ha trascendido qué intérpretes se desplazarán hasta Paterna para la filmación de 'Dolor y Gloria'. El elenco artístico está formado por, además de Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Asier Etxeandia y Julieta Serrano, entre otros. 'Dolor y Gloria' habla de un cineasta que en la madurez de su carrera evoca «los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó, los sesenta, los ochenta, la actualidad y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando», anticipó el director en un comunicado.

Penélope Cruz encarna a la madre de Antonio Banderas. «No tengo ninguna escena con ella lamentablemente porque hace de mi mamá. Mi personaje es un niño de 7 años. Son evocaciones y recuerdos que tengo de mi madre. Pero estar en el reparto me gusta con ella me gusta, es una magnífica amiga y realmente nunca hemos trabajado juntos. Bueno, con Pedro en 'Los amantes pasajeros'», explica el actor malagueño.

No es la primera vez que el director de 'Volver' o 'Todo sobre mimadre' encuentra localizaciones en la Comunitat para sus largometrajes.. En 2003 rodó parte de 'La mala educación' en Valencia. El cineasta eligió localizaciones por toda la ciudad, desde Benimaclet hasta los cines Tyris, pasando por Antic Regne o el Carmen.