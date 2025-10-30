Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estatuillas de los Premios Goya. lp

Los cortometrajes valencianos que apuntan a los Premios Goya

Trece títulos inician la carrera hacia los 'cabezones'

c. velasco

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:16

Comenta

La Academia de Cine ha anunciado este miércoles el listado de cortometrajes que participarán en la 40 edición de los Premios Goya, en un acto ... que tendrá lugar en la sede de la institución. La actriz María Castro, que puso voz a 'Cafuné', Mejor Cortometraje de Animación 2025; el codirector y coproductor de 'Semillas de Kivu', Néstor López, ganador del Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental; y Melina Matthews, actriz protagonista de 'La gran obra', Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya 2025, han desvelado los títulos que, en las categorías de Animación, Documental y Ficción, optarán a la nominación en los Goya 2026. Entre ellos destacan los siguientes cortos con producción o dirección valenciana:

