Los cortometrajes valencianos que apuntan a los Premios Goya
Trece títulos inician la carrera hacia los 'cabezones'
c. velasco
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:16
La Academia de Cine ha anunciado este miércoles el listado de cortometrajes que participarán en la 40 edición de los Premios Goya, en un acto ... que tendrá lugar en la sede de la institución. La actriz María Castro, que puso voz a 'Cafuné', Mejor Cortometraje de Animación 2025; el codirector y coproductor de 'Semillas de Kivu', Néstor López, ganador del Premio Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental; y Melina Matthews, actriz protagonista de 'La gran obra', Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya 2025, han desvelado los títulos que, en las categorías de Animación, Documental y Ficción, optarán a la nominación en los Goya 2026. Entre ellos destacan los siguientes cortos con producción o dirección valenciana:
En categoría de Mejor Cortometraje de Animación:
'Buffet Paraíso'. Producción: Álex Cervantes, Roger Torras. Dirección: Héctor Zafra, Santi Amézqueta.
'Carmela'. Producción: David Castro González, Ilan Urroz, Leticia Montalvá. Dirección: Vicente Mallols.
'Tesoro'. Producción: Paola Tejera Manchón. Dirección: Carmen Álvarez Muñoz.
'Pietra'. Producción: Iván Madolell, Leticia Montalvá, Nuno Beato. Dirección: Cynthia Levitan.
En categoría de Mejor Cortometraje Documental:
'El Santo'. Producción: Adán Aliaga, Carlo D'Ursi, Miguel Molina Carmona. Dirección: Carlo D'Ursi.
En categoría de Mejor Cortometraje de Ficción:
'Ángulo Muerto'. Producción: José Luis Rancaño, Pablo López Torres. Dirección: Cristian Beteta.
'Còlera'. Producción: Mila Luengo, Sergi Miralles. Dirección: José Luis Lázaro.
'De sucre'. Producción: Ariadna Dot, Rafa Molés, Tono Folguera. Dirección: Clàudia Cedó.
'Insalvable'. Producción: Javier Marco Rico. Dirección: Javier Marco Rico.
'La sangre'. Producción: Adán Aliaga, Miguel Molina Carmona. Dirección: Joaquín León.
'Pálpito'. Producción: Marisa Crespo, Moisés Romera. Dirección: Marisa Crespo, Moisés Romera.
'Sexo a los 70'. Producción: Beatriz Bodegas, Paloma Tejero, Raúl Ruano. Dirección: Vanesa Romero.
« Una cabeza en la pared'. Producción: Alberto Torres, Diego Saniz, Jorge Acosta, Manuel Manrique. Dirección: Manuel Manrique
