La comedia española viaja a China

El director Paco Caballero y Julián López presentan 'Perdiendo el este' en Valencia | El actor de 'Superlópez' asegura que los odiadores del cine patrio «se cobijan en las redes sociales y hablan desde el desconocimiento» C. VELASCO Viernes, 8 febrero 2019

El madrileño Paco Caballero conoció a Berlanga en el instituto. A los 15 años. Hubo una votación para elegir el nombre del centro, que entonces se llamaba Coslada 5, y el resultado ganador fue el ciclista Miguel Induráin. «No sé qué pasó con la elección pero no prosperó y el instituto acabó bautizándose como Luis García Berlanga que, en aquel entonces no sabía quién era», recuerda. Con tal motivo el centro educativo organizó una coreografía inspirada en 'Bienvenido Mr. Marshall'. «Mientras se representaba la actuación, yo estaba en la cafetería comiéndome un bocadillo de salchichas y se me acercó un señor y me dijo '¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás haciendo la coreografía?' Ese señor era Berlanga. Me interesé por su cine. Vi 'Bienvenido Mr. Marshall' y algo despertó en mí. Empecé a hacer cortos con 16 años», rememora el director de 'Perdiendo el este', película que se estrenará el 15 de febrero.

Caballero reivindica mayor presencia del cine en las aulas. El séptimo arte ha de estar presente en la escuela de la misma forma que se estudian a los clásicos de la pintura o la literatura. Comparte esta opinión con Julián López, quien vio por primera vez 'Cinema Paradiso' en clase. En 'Perdiendo el este', López da vida a Braulio, quien viaja junto a su amigo Rafa (Miki Esparbé) a Hong Kong en busca de oportunidades laborales.

Actor y director asistieron ayer al preestreno de la cinta en los cines Kinépolis de Paterna. «Braulio pone la cordura en la película», asegura el director, quien dirigirá dos capítulos de la adaptación del cómic 'El vecino' a serie de televisión (Netflix).

«Soy un cómico de acción», afirma el intérprete, que bromea con que es «el Tom Cruise español»

En la secuela de 'Perdiendo el norte', Julián López se reivindica como «cómico de acción»: «Soy el Tom Cruise español porque hago muchas escenas complicadas, como correr en los encierros de San Fermín», explica con humor.

«Yo me siento actor porque actúo y me gano la vida así», afirma. «Yo me he fogueado en el escenario y en 'sketches'. De ahí me llamaron para hacer comedias y quiero seguir en este camino», añade uno de los integrantes de los programas 'Muchachada nui' y 'La hora chanante'. «Los intérpretes de comedia no han de tener prejuicios. En este género, no tener sentido del ridículo es una virtud», añade Caballero, para quien la comedia «es como los postres de un menú en tanto que tiene mucha elaboración pero no puedes pasarte con los ingredientes». López, que cursó magisterio musical en la universidad y estudios de tromba en el conservatorio superior, defiende que la música le brindó las claves para la comedia: el ritmo, las pausas, el tempo...

El futuro del cine

En la gala de los Goya, Pedro Almodóvar alertó de la desaparición de los cines en España. Álex de la Iglesia dijo en Twitter no compartir la visión nostálgica respecto a las salas. «Me gusta el ritual de ir al cine, pero también veo muchas películas en plataforma bajo demanda», asegura López, quien detecta cierto desinterés por la cultura. «Lo importante es que convivan las salas y las herramientas on line», apostilla Caballero.

«El cine español tiene espectadores y también 'haters'. Prefiero quedarme con los que lo aman», dice Caballero. «Los 'haters' del cine español se cobijan en las redes sociales pero no se corresponden al 100% con la realidad y hablan muchas veces desde el desconocimiento», concluye López.