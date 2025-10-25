Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La tormenta tropical Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
El Delorean visita Valencia en octubre. LP

El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre

El DeLorean original se podrá visitar en el Autocine Star durante una noche de cine y nostalgia de los 80

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:59

El próximo jueves 31 de octubre, el Autocine Star de Valencia se convertirá en una máquina del tiempo. Coincidiendo con Halloween, el recinto acogerá la exposición del DeLorean original de Regreso al Futuro, el legendario vehículo que hizo soñar a millones de espectadores con viajar al pasado… y al futuro.

El icónico coche, diseñado en 1981 por John DeLorean y transformado por el mítico inventor Doc Brown en la saga dirigida por Robert Zemeckis, estará expuesto únicamente esa noche, de 18:00 a 00:00 horas, para que los asistentes puedan fotografiarse junto a él y revivir uno de los grandes hitos del cine de los años 80.

El DeLorean, con sus puertas de ala de gaviota y su inconfundible carrocería de acero inoxidable, se convirtió en un símbolo de la cultura pop tras su aparición en la trilogía protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. En la película, alcanzaba los 140 km/h para activar el «condensador de fluzo» y viajar en el tiempo. Solo se fabricaron alrededor de 9.000 unidades reales, lo que convierte a cada ejemplar en una auténtica pieza de colección.

La velada incluirá una proyección doble: se podrán ver las películas Black Phone 2 (20:30 h) y Regreso al Futuro (22:15 h). Además, el Autocine recreará el ambiente ochentero con música de la época, una zona de comida con perritos y bocadillos, y una decoración temática para sumergirse de lleno en el espíritu de Hill Valley.

El precio de la entrada será de 6 euros por persona más 3 euros por coche, válido para disfrutar de ambas películas. Los días 1 y 2 de noviembre se mantendrá la misma cartelera, aunque sin la presencia del mítico automóvil.

• Lugar: Autocine Star – Camino Viejo del Saler, 2 (Valencia)

• Fecha: Jueves 31 de octubre de 2025

• Horario: 18:00 a 00:00 h

