El DeLorean, modelo con el que Michael J. Fox viajó en el tiempo en 1985

IVÁN ARLANDIS

El coche de 'Regreso al Futuro' aparca en Valencia

Los espectadores del Autocine Star de El Saler admiran el DeLorean DMC-12, el coche que se convirtió en mito gracias a la película estrenada hace 40 años

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:25

Martín no apareció en 1955 como su admirado Marty, el protagonista de 'Regreso al Futuro' encarnado por un jovenzuelo Michael J. Fox. Se trasladó ... a 1985, año en el que se estrenó su película favorita. Así se sintió cuando contempló boquiabierto, con las manos en la cabeza, la réplica del DeLorean DMC-12, el coche del que se fabricaron menos de 9.000 unidades entre 1981 y 1983, y que se convirtió en una pieza mítica gracias a la película de culto dirigida por Robert Zemeckis.

