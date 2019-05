El clásico de Raoul Walsh, en la Filmoteca REDACCIÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 00:38

La Filmoteca proyecta hoy 'Murieron con las botas puestas' ('They Died with Their Boots On', 1941), de Raoul Walsh, dentro del ciclo 'Básicos Filmoteca: diálogos y filiaciones (II)'. Considerada como una de las grandes películas del Oeste, 'Murieron con las botas puestas', que podrá verse mañana y el sábado, es la historia del polémico general George Custer (Errol Flynn) desde su llegada a la Academia de West Point hasta su final al frente en la batalla Little Bighorn.