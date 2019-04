Los cines valencianos celebran el 40 aniversario de 'La vida de Brian' Un fotograma de 'La vida de Brian' / LP En versión original subtitulada al español Varias salas de la ciudad proyectarán el próximo martes la cinta de 1979 de los Monty Phyton NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 16 abril 2019, 00:57

Valencia se rinde al cuarenta aniversario de 'La vida de Brian' (1979). Para conmemorar la efeméride, tres salas de cine valencianas volverán a proyectar la cinta, uno de los clásicos de la cinematografía estrenada en 1979. Los Cines Lys, Yelmo Campanar y Kinépolis Valencia proyectarán el filme en versión original con subtítulos en español el próximo martes.

Además, para celebrar el cumpleaños, la película de 93 minutos, también se podrá ver en 75 salas de cine de 45 ciudades y desde este jueves se proyecta en más de una veintena de países. El grupo de humoristas Monthy Python ofrece en ella una sátira mordaz y anárquica de la religión y la representación Hollywoodiense de los temas bíblicos. Como comenta Terry Gilliam, miembro de los Monty Python, «es desgarradora, consigue que te rías del mundo en que vivimos y que nosotros mismos hemos creado».

Muy controvertida en su lanzamiento original, fue vetada en varios países. Dirigida por Terry Jones, uno de los miembros de la agrupación cómica, –formada también por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Michael Palin– transporta al espectador a la Judea del año 33 a. C. En ella, se trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo y ya de adulto es varias veces confundido con él. Con canciones clásicas de los Python como 'Always Look On The Bright Side Of Life', la película es, junto con 'Los caballeros de la mesa cuadrada', la más exitosa de Monty Python. A España llegó en octubre de 1980 y se estrenó en versión original subtitulada. Asimismo, fue clasificada para mayores de 18 años. Sin embargo, 'La vida de Brian' se convirtió en la quinta película mas taquillera en el país ese año.