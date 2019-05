Cinema Jove rendirá culto a 'Los dioses del anime' con un ciclo de 16 títulos japoneses REDACCIÓN VALENCIA. Jueves, 16 mayo 2019, 00:36

El festival Cinema Jove ofrecerá en su 34 edición un ciclo dedicado a la animación japonesa. El certamen ha programado 16 títulos que ofrecen una «mirada múltiple» sobre la animación nipona tanto en géneros como en narrativas. El ciclo se podrá ver en la sala 7 del Edificio Rialto.

En el ámbito más experimental destaca 'Belladonna of Sadness' (Eiichi Yamamoto, 1973), una pieza artística de los setenta restaurada en 2016. También con un lenguaje despreocupado e iconoclasta poco habitual en el género figura en el ciclo la película 'Night Is Short, Walk on Girl' (Masaaki Yuasa, 2017).

Por otro lado, se encuentran propuestas como las obras maestras de Hayao Miyazaki, 'Nausicaä del Valle del Viento' (1984) y 'El viaje de Chihiro' (2003), valorada por la crítica entre las mejores películas de la historia del cine y que recibió más de 14 premios; entre ellos, el Oscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro en la Berlinale. La cinta se convirtió en una de las películas de anime más taquilleras del mundo junto a 'Your Name' (Makoto Shinkai, 2016), basada en una novela escrita por el propio director.

De Isao Takahata, fallecido en 2015, se proyectan 'El cuento de la Princesa Kaguya' (2015) y 'La tumba de las luciérnagas' (1988). Sobre la Segunda Guerra Mundial se podrá ver 'Hiroshima' (Mori Masaki, 1983), un drama basado en la serie de manga homónima de Keiji Nakazawa, un animador y artista que sobrevivió al bombardeo. La ciencia ficción estará presente con la futurista 'Akira' (Katsuhiro Otomo, 1988) y 'Ghost in the Shell' (Mamoru Oshii, 1995). El ciclo engloba otros relatos sociales como el acoso y el fenómeno fan en 'Perfect Blue' (Satoshi Kon, 1997), la educación monoparental en 'Los niños lobo' (Mamoru Hosoda, 2012) o el acoso escolar en 'A Silent Voice' (2016).