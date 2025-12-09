Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las escenas de la nueva película de Óscar Bernácer, esta rodada en À Punt, que ha sido una de las diferentes localizaciones que se han empleado a lo largo del rodaje. ANTONIO CALATAYUD

El cine valenciano bucea entre 'Tómbola' y 'El diario de Patricia'

'María Martínez Ruiz' no puede volver', cuyo rodaje acaba de finalizar, recrea la televisión de hace 20 años. «Ves las redes sociales y no se alejan tanto de eso», apunta la actriz Carmen Arrufat | «Con la obsolescencia programada es más fácil encontrar objetos de la Edad Medio», indica el director, Óscar Bernácer

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:18

Comenta

Óscar Bernácer aparece con gesto serio, pero casi de inmediato relaja sus facciones. «Bona vesprada», saluda antes de sentarse en la silla que hasta hace ... unos minutos ocupaba la responsable de script de 'María Martínez Ruiz no puede volver', su nueva película. La que acaba de rodar en varias localizaciones de Valencia. Una de ellas, la discoteca 'Golden'. «Se montó una fiesta ese día...», apunta alguien del equipo técnico. Otro punto clave, quizás el que más, el edificio de À Punt en Burjassot, donde se realiza este reportaje. Unos instantes después acude la protagonista de la película. Carmen Arrufat dibuja una luminosa sonrisa para saludar en valenciano y avisa: «¡Uf! ¡Por fin paramos! Me voy a quitar el vestido». Se lo arranca con destreza y antes de acabar la frase. Se despoja de la piel de Fani para volver a ser ella misma. No crean que queda desnuda, ni siquiera en ropa interior.

