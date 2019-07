El cine a la fresca mira a los clásicos Escena de la película 'Matrix', que se ofrecerá en la Nau. / LP La ventana indiscreta', 'Matrix' o 'Todo sobre mi madre' se proyectan en la ciudad LAURA GARCÉS VALENCIA Martes, 9 julio 2019, 01:03

¿Son compatibles el cine y el calor? La respuesta se encuentra en disfrutar del séptimo arte a la fresca y para confirmarlo vuelve la apuesta de Valencia por ofrecer películas en el ambiente más propicio para los días del verano: al aire libre. La oportunidad se sirve en distintos espacios de la ciudad como Filmo d'Estiu, la Rambleta, MuVIM y la Nau. Y si hay que señalar un hilo conductor sobre el que se teje la programación ahí están los clásicos. ¿Dispuesto entonces para zambullirse en atractivas veladas de película?

'La ventana indiscreta', 'Matrix', 'Todo sobre mi madre', 'El quimérico inquilino', 'Sospechosos habituales' o '¿Quién puede matar a un niño?', del recientemente fallecido Chicho Ibáñez Serrador, son sólo algunas producciones que se ofrecerán a la fresca hasta el 31 de agosto.

Si opta por el MuVIM las proyecciones son a las 22 horas y la entrada gratuita. El programa ha empezado y se mantiene hasta el jueves. Hoy se proyecta 'Up in the air', de la que podrá disfrutar en versión original con subtítulos. Mañana llegará el cine español con 'Kiki, el amor se hace'. El jueves vuelve el cine patrio con 'La llamada'.

Imagen de '¿Quién quiere matar a un niño?'. / LP

El viernes se estrena el séptimo arte en el claustro de la Universitat de València con Cine a la Nau, que este año celebra su vigésimo aniversario. En En el histórico espacio, los amantes del arte de la gran pantalla podrán disfrutar desde el viernes y hasta el día 21 –a las 22 horas– de varios títulos que también en 2019 cumplen veinte años. Abrirá el ciclo 'Las vírgenes suicidas'. El día 14 llegará 'Todo sobre mi madre'. Otra cinta que está de aniversario por cumplir dos décadas es 'Mátrix', que se proyectará el día 16. El ciclo estival no sólo incluye obras de 1999. Entre otras producciones también se podrá ver, el día 15, '¿Quién puede matar a un niño?' (1976).

Imagen de 'La ventana indiscreta', que se verá en la Rambleta. / LP

El relevo lo tomará la Rambleta con el ciclo 'A la lluna de Sant Marcel.li'. A la pantalla de la terraza del espacio municipal regresarán Alfred Hitchcock, Roman Polansky y Jaume Balagueró, entre otros. Será a las 21 horas de los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25. Aquí el espectador paga cuatro euros de entrada por cada una de las sesiones previstas. Se podrán ver títulos como 'La ventana indiscreta' el día 17; '*REC', el 18de este mes y 'El quimérico inquilino', el 23. El ciclo se abrirá el próximo martes con un título que no se anuncia. Es la sorpresa que el espacio guarda para su público.

Este atractivo verano de cine se completará con la programación que ha dado a conocer la Filmo d'Estiu, ciclo que arrancará el 2 de agosto para quedarse hasta el último día del mes que viene en los jardines del Palau de la Música. La entrada cuesta 3,5 euros y las proyecciones están programadas para las 22,30 horas.

El programa discurrirá en dos vertientes. Por una transitará el cine de culto con títulos como 'La vida de Brian' o 'Taxi Driver'. Por la segunda, dedicada a producciones de hoy, viajarán 'Cold war', 'Campeones' o 'El desentierro', cuyo director , Nacho Ruipérez, acudirá a la proyección programada para el 30 de agosto.