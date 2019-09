«El capitalismo se ha puesto muy perverso» Ricardo Garín, ayer, en San Sebastián. / afp «La forma de proteger el cine es yendo a las salas», dice el actor, que regresa mañana a Valencia con la obra teatral 'Escenas de la vida conyugal' Ricardo Darín Actor CARMEN VELASCO VALENCIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:49

«En España me siento como en casa», dice Ricardo Darín, quien ayer presentó 'La odisea de los giles' en el Festival de San Sebastián y mañana regresa a Valencia con 'Escenas de la vida conyugal', que representa hasta el domingo en el teatro Olympia, donde ya triunfó en 2015.

-¿El texto de Ingmar Bergman es ya un clásico contemporáneo?

-Sí. Nació en 1973 como una serie televisiva en Estocolmo y fue una revolución social. Luego Bergman filmó 'Secretos de matrimonio' y más tarde condensó la esencia de estas historias en una pieza teatral estructurada en siete escenas por las que transcurre la vida de dos personas. Bergman hace una crítica a la institución matrimonial salvaguardando el amor.

-Lleva más de treinta años casado con la misma mujer. Dígame el secreto.

-No puedo dar consejos a nadie. Cuando dos personas han recorrido un camino juntos, han sufrido por las mismas cosas y se han reído alineados se cimenta un vínculo. La sinceridad y el sentido humor son dos herramientas muy importantes a la hora de confiar en la solidez de una pareja. Con Florencia, mi mujer, he afrontado momentos difíciles en los que el humor funcionaba como una especie de bálsamo; tratamos de abordar la situaciones complejas con mucho amor.

-No sé si la fama es un enemigo para el matrimonio...

-La fama es un enemigo para todo, pero peor es el ego. Uno debe luchar constantemente contra el ego en cualquier relación, ya sea de pareja, de amistad, de compañerismo... Cuando los egos luchan entre sí, algo malo está pasando. Uno debe saber controlar su propio ego, no ponerse loco, no ser tan ambicioso y ponerse en e lugar del otro para entender de qué va la cosa. Lucho contra mi ego todos los días (ríe). Trato de no distraerme.

-En el Festival de San Sebastián presentó ayer 'La odisea de los giles', película que además produce. ¿Es usted un gil?

-Gil es un ingenuo, que no ve la maldad de los otros, que confía en demasía. Si me apura, gil viene de gilipollas pero es mi sensación. Si lo piensas un poco, todos los ciudadanos del mundo somos un poco confiados porque creemos que las instituciones y los que manejan nuestros destinos están todo el tiempo velando por nuestro bienestar y no siempre es así. 'La odisea de los giles' es la historia de un grupo de personas estafadas que solos no pueden hacer nada, pero se juntan y deciden hacer algo para buscar una reparación.

-¿El sistema va buscando engañar al ciudadano para que el capitalismo puede sobrevivir?

-El capitalismo se ha puesto muy perverso últimamente, sobre todo con la gente trabajadora y humilde, y ha perdido sensibilidad. No sé si estamos en condiciones de debatir si capitalismo sí o no, porque estamos sumergidos en él, pero sí podemos discutir sus consecuencias descorazonadas.

-El banco, la empresa, la burocracia... ¿Estamos muy acostumbrados a echar la culpa a los demás?

-Cuando las cosas no nos salen recurrimos al lugar común de responsabilizar a los demás y en muchos casos con justicia, pero siempre conviene revisar adentro nuestro cuánto esfuerzo estamos haciendo por tratar de lograr lo que necesitamos.

-Produce teatro, cine y ¿televisión?

-Todos me tientan para producir series de televisión que aparentemente son la cara del futuro porque la gente no quiere salir de sus hogares, pero el cine es la fuente de alimentación de todo eso. Tenemos que proteger el cine y la forma de hacerlo es ir a la sala, sino desaparecerán. Hay que hacer resistencia.

-También se resiste a Hollywood...

-No soy antihollywood. Me gané esta etiqueta porque una vez dije no a un proyecto que no me interesaba ('El fuego de la venganza', de Tony Scott), pero si algún día aparece algo que me gusta lo haré. Uno puede hablar y recitar un texto en otro idioma, pero pensar en un lenguaje diferente al propio es muy difícil y el pensamiento es la herramienta más importante de un actor.

-¿Qué le debe a Bombita, el personaje de 'Relatos salvajes' (2014)?

-Le debo haberme ganado la reputación de un intolerante pirómano, pero no tengo nada que ver con Bombita. Nunca habría actuado como el personaje de la película. Tengo días de ira, pero los dirimo de forma verbal.

-Por 'Truman' (2015) recibió la Concha de Plata junto con Javier Cámara y también el Goya. En la gala de San Sebastián dijo que los políticos deberían prestar más atención a la cultura. ¿Le hicieron caso?.

-No, a mí nadie me hace caso y es una constante en mi vida. Cuando los políticos nos necesitan aparentemente nos escuchan y luego lo olvidan. Es una pena porque la cultura es lo único real que podemos tener en nuetras manos, porque lo material va y viene. Se ha demostrado ya: un día de pronto alguien decide que todo lo que tenías no lo tienes más y no hay a quién protestar porque las leyes están escritas de tal forma. En cambio, la cultura no te la quita nadie. Si esto no lo ven los políticos quizás es por falta de educación o quizas habría que ver cómo han llegado a los lugares que ocupan.

-La noche del lunes se celebró la ceremonia de los Emmy. La gala de 2018, a diferencia de la última, estuvo marcada por el #Metoo. ¿Se está desvaneciendo el movimiento?

-Es un movimiento revolucionario y necesario. Ha de encontrar su punto de equilibrio. Las víctimas del maltrato no siempre pueden hablar cuando lo sufren porque las agresiones te petrifican. El #Metoo da visibilidad a estos conflictos y de esa forma muchas personas se atreven a comentar las cosas que le pasaron. El mal llamado machismo es realmente una falta de sensibilidad con la que el mundo ha tratado a la mujer durante siglos. Todos hemos sido educados bajo el mismo régimen. Es totalmente necesario escuchar la voz de las mujeres que reclaman por sus derechos.

-Para tomar conciencia de esta situación o de cualquier otra, ¿el cine es una buena herramienta?

-Sin duda, la cultura es una buena herramienta para denunciar aquello que no nos gusta y para tratar de cambiarlo. El progreso va paso a paso; lo poco que se consiga es ganancia.