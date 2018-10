'Campeones' inicia la carrera hacia el Oscar con su primer pase en Hollywood EFE LOS ÁNGELES. Sábado, 13 octubre 2018, 00:49

'Campeones', la película escogida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar, comenzó ayer la carrera hacia esos premios con su primer pase en Hollywood, en el marco de la 24 edición de la muestra Recent Spanish Cinema.

«Es la primera proyección en esta emocionante carrera», dijo Javier Fesser, director de la cinta, en la alfombra roja del evento, celebrado en el Egyptian Theatre, de Hollywood. «Siento que vengo en nombre de muchas personas y de un equipo lleno de un talento y una ilusión bestiales. Si no llegamos hasta el final, no será porque no nos lo hemos 'currado'», agregó.

'Campeones' cuenta con un elenco mixto de actores profesionales, con el intérprete Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes discapacitados, los protagonistas de la trama. Además, el audiovisual está inspirado en la historia del club de baloncesto de la asociación Aderes de la localidad valenciana de Burjassot.