Berlanga, en el rodaje de una de sus películas. L.P.

Berlanga se muda a París

La capital francesa programa la primera gran retrospectiva con la obra del genial cineasta valenciano

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

En el año 1953, Luis García Berlanga (Valencia, 1921) acudió al festival de Cannes para presentar 'Bienvenido Mr. Marshall' e inaugurar una estrecha relación con ... el país vecino y su cultura que se abrió bajo el signo de las turbulencias: la delegación estadounidense protestó airadamente ante la organización porque la película hería la sensibilidad de sus nacionales, la noche del estreno acabó con todo el equipo en comisaría, incluido el cineasta valenciano, y el estrépito borró el buen sabor de boca que había dejado en su ánimo la recepción de que fue objeto la noche anterior. Su biógrafo, Antonio Gómez Rufo, cuenta que Berlanga fue agasajado con un banquete en París al que asistieron entre otras celebridades sus prestigiosos colegas René Clair y Vittorio de Sica, pero de aquel idilio con Francia entonces recién emprendido queda para la historia esa tormentosa noche en la Costa Azul, de cuyo festival se llevaría no obstante una mención especial del jurado. El público francés acababa de descubrir a Berlanga: más de 70 años después, sus nietos pueden redescubrir su figura y su obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

