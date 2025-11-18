Berlanga se muda a París

En el año 1953, Luis García Berlanga (Valencia, 1921) acudió al festival de Cannes para presentar 'Bienvenido Mr. Marshall' e inaugurar una estrecha relación con ... el país vecino y su cultura que se abrió bajo el signo de las turbulencias: la delegación estadounidense protestó airadamente ante la organización porque la película hería la sensibilidad de sus nacionales, la noche del estreno acabó con todo el equipo en comisaría, incluido el cineasta valenciano, y el estrépito borró el buen sabor de boca que había dejado en su ánimo la recepción de que fue objeto la noche anterior. Su biógrafo, Antonio Gómez Rufo, cuenta que Berlanga fue agasajado con un banquete en París al que asistieron entre otras celebridades sus prestigiosos colegas René Clair y Vittorio de Sica, pero de aquel idilio con Francia entonces recién emprendido queda para la historia esa tormentosa noche en la Costa Azul, de cuyo festival se llevaría no obstante una mención especial del jurado. El público francés acababa de descubrir a Berlanga: más de 70 años después, sus nietos pueden redescubrir su figura y su obra.

En París precisamente se acaba de inaugurar bajo el título 'Luis García Berlanga. Risas feroces para una España negra' un ciclo que sirve para profundizar en el legado del autor de 'La escopeta nacional' y otras cimas de nuestro arte. Este martes se inauguró la retrospectiva que reúne la exhibición de prácticamente toda su filmografía, quince años después de su muerte, y arrancó con 'El verdugo', una de sus cumbres, cuya proyección fue seguida de un coloquio (protagonizado por Jordi Costa, responsable del ciclo, y el experto Bernardo Sánchez, gran especialista en la obra de Berlanga) según la voluntad de los programadores, que pretenden con esta estrategia de cine más tertulia divulgar entre los parisinos la enorme vigencia de películas como 'Los jueves, milagro', Calabuch y (en efecto) 'Bienvenido, Mister Marshal'.

Las obras elegidas disponen además de un valor adicional: ayudan a entender cómo el apellido berlanguiano sirve gracias a estas creaciones para prolongar en la pantalla la tradición española del esperpento, esa visión de la realidad deformada de la mirada que apadrinó Valle-Inclán y se nutre de su encendida devoción por resaltar la faceta más grotesca de nuestra sociedad, filtrada siempre por un fino sentido del humor.

El ciclo, que se extenderá hasta el 23 de noviembre nada menos que en la Galería Nacional del Jeu de Paume, situada en el Jardín de las Tullerías, corazón de la capital francesa, explora esa veta del creador valenciano tan conocida entre nosotros pero menos divulgada más allá de los Pirineos: su capacidad para satirizar desde dentro (lo cual tiene gran mérito) aquella España del franquismo que le acabó por regalar uno de los títulos que lució durante toda su vida, la etiqueta de «mal español». Es una de las anécdotas que resalta la organización del ciclo, que pone el acento en otro de sus atributos más singulares: sobre cómo «inspirado por el neorrealismo italiano», Berlanga supo «desviar los códigos de la comedia para revelar mejor las contradicciones de un régimen autoritario y rígido».

De ahí la elección de 'El verdugo' como la obra inaugural del homenaje, «una obra maestra absoluta», como explicó a la agencia EFE José Luis García Berlanga, hijo del realizador nacido en Valencia en 1921, que viajó a París para participar en la inauguración de este ciclo. La personalidad de Belanga, de naturaleza proteica, se desdobla en este homenaje que le rinde Francia a su vertiente como codirector de la colección de literatura erótica La Sonrisa Vertical, otro de los vínculos que lo unen a Francia, a través de la obra de naturales de ese país como las mujeres como Jean de Berg, Alina Reyes o Emmanuelle Arsan. «Mi padre fue un gran erotómano, le encantaba el erotismo y la pornografía, porque decía que la distinción entre una cosa y otra era plenamente administrativa: con qué te multan y con qué no. Y por todo el mundo se hizo una biblioteca maravillosa», recuerda su hijo.

La diferencia entre erotismo y pornografía, sostenía Berlanga, era que el primero lo vestía Christian Dior, otro francés. Como francés fue el maravilloso actor Michel Piccoli, a quien alistó Berlanga para su obra postrera: 'París-Tombuctú', película crepuscular donde el cineasta español, en la persona del intérprete francés, volcó sus dudas, miedos, inquietudes y tormentas interiores. El Berlanga que este mes descubrirá París.