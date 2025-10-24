Arturo Valls se adentra de nuevo en el mundo de la comedia con 'Pequeños calvarios'

El actor y presentador Arturo Valls regresa a la gran pantalla, y lo hace de la mejor manera posible. Ha sido uno de los ... protagonistas de 'Pequeños calvarios', la nueva comedia negra dirigida por el valenciano Javier Polo, que se ha estrenado este viernes en los Cines Lys de Valencia. La película combina el humor absurdo, la crítica social y un toque de surrealismo para retratar los pequeños tormentos cotidianos que todos hemos sufrido alguna vez.

La comedia, que llega a los cines el 31 de octubre, fue presentada anteriormente en el Festival de Cine de Málaga, donde despertó una gran acogida del público y la crítica. Además, ha conseguido nueve nominaciones en los Premios de la Academia del Cine Valenciano, un reconocimiento que confirma el buen momento que vive la industria cinematográfica de la Comunidad Valenciana.

La película, protagonizada por Pablo Molinero, Enrique Arce, Arturo Valls, Andrea Duro, Berta Vázquez, Vito Sanz, Marta Belenguer o Javier Coronas, entre otros, retrata con ironía y frescura esos pequeños tormentos. En el centro de esta historia coral se encuentra Carlo, un excéntrico relojero que, a través de su programa de radio, parece tener la capacidad de alterar la vida de los habitantes de su ciudad, llevándolos al límite para que se enfrenten a sus propios «pequeños calvarios».

El propio Javier Polo reconoce que 'Pequeños calvarios' nació de observar las pequeñas miserias humanas del día a día: conversaciones entre amigos, frustraciones cotidianas o miedos irracionales que todos arrastramos. De ese caldo de cultivo surgieron las distintas historias entrelazadas de la película, que aborda temas tan universales como la soledad, la incomunicación o la búsqueda de sentido en la rutina moderna.

«Queríamos retratar miserias humanas con las que la gente se pudiera sentir identificada», explica el director. «Hay personajes que temen morir, otros que no saben cómo seguir adelante o que se aíslan del mundo. Carlo actúa casi como un Cronos, alguien que juega con el tiempo y con las vidas de los demás. Es una terapia de choque», añade.

El rodaje, que se llevó a cabo en apenas cuatro semanas, fue una auténtica carrera contrarreloj para todo el equipo. «Ha sido nuestro pequeño calvario particular», bromea Polo. «Hubo días muy intensos, pero el ambiente fue maravilloso. El elenco se implicó al máximo, y eso se nota en pantalla». El cineasta destaca también la importancia de haber apostado por rodar en Valencia, no solo por motivos logísticos, sino por convicción: «Estamos viviendo un gran momento para el cine valenciano. Hay talento, ganas y una identidad propia que se está consolidando».

Uno de los rostros más reconocibles de la comedia española, Arturo Valls, interpreta a uno de los personajes principales. Para el actor valenciano, el proyecto supuso un soplo de aire fresco: «Me atrajo el tono de la comedia: es algo diferente, más oscura y absurda, pero a la vez muy visual y colorista. Tenía muchas ganas de trabajar en casa, con la luz de la terreta, afirma.

El humor negro no solo provoca carcajadas, sino también reflexión. 'Pequeños calvarios' juega con el absurdo para mostrar que, a veces, la única manera de sobrevivir a la vida es reírse de ella. La estética colorista y el ritmo ágil del montaje refuerzan esa sensación de locura organizada que define toda la película.

Aunque el personaje de Arturo es «cero empático», algo muy alejado de su propia personalidad, Valls confiesa haber disfrutado especialmente del rodaje y de reencontrarse con compañeros como Marta Belenguer, con quien coincidió en 'Camera Café'. «Si a la gente le gusta el humor negro, esta es su película. Es un viaje con cuatro historias distintas, todas muy humanas», asegura.

Más allá del rodaje, Valls se muestra entusiasmado con el auge del cine hecho en su tierra. «Valencia tiene algo especial: su luz, es diferente. Me hacía mucha ilusión participar en una producción valenciana, rodeado de compañeros de aquí y de un equipo que trabaja con tanta pasión».

Además, el actor confiesa que durante el rodaje vivió su propio «calvario»: mantener el «raccord» en las escenas en las que debía comer. «Había que tener cuidado con cada plano, y cuando haces comedia, entre toma y toma es fácil despistarse. Pero fue un rodaje muy divertido, con un equipo entregado y muchas ganas de pasarlo bien».

Más allá de su faceta como actor, Arturo Valls vive este proyecto como una celebración personal y profesional. «Volver a rodar en Valencia me hacía especial ilusión», confesó durante el estreno. Con su habitual mezcla de cercanía y espontaneidad, el intérprete asegura que conectar con el público valenciano es siempre un aliciente añadido.

El valenciano también deja entrever su deseo de explorar otros géneros en el futuro. «Me interesa mucho el drama, pero no por demostrar nada. La comedia me parece incluso más difícil. Y si algún día puedo, me encantaría rodar una película ambientada en las Fallas, incluso de terror. Ese universo tiene muchísimo potencial».

El estreno en los Cines Lys reunió a gran parte del equipo técnico y artístico, así como a numerosos rostros conocidos del panorama audiovisual valenciano. Entre risas, aplausos y complicidad, el público disfrutó de una película que se sale de lo convencional y que apuesta por un tipo de humor que incomoda tanto como divierte. Muchos coincidieron en destacar el valor de una propuesta arriesgada que se atreve a mirar de frente los miedos cotidianos con ironía y ternura.

'Pequeños calvarios' combina humor, sátira y una estética muy cuidada para poner frente al espectador un espejo donde verse reflejado. Una cinta que incomoda y divierte a partes iguales, y que confirma la buena salud del cine valenciano contemporáneo. «Espero que el público se lo pase bien y que, aunque por momentos se sienta incómodo, disfrute de esa locura que propone la película», concluye Javier Polo.

Con su mezcla de humor negro, situaciones surrealistas y personajes entrañablemente perdidos, la comedia promete ser una de las comedias más singulares de la temporada. Una obra que demuestra que el cine hecho desde Valencia puede ser universal sin perder su identidad, y que el humor, por muy negro que sea, sigue siendo una de las mejores formas de entendernos a nosotros mismos.