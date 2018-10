Arranque austero de la nueva Mostra El guionista Efthymis Filippou recibe la Plamera de Honor de manos de la dramaturga Lola Blasco, ayer, en la gala inaugural de la 33 Mostra de Valencia. / irene marsilla El guionista Efthymis Filippou recibe la Palmera de Honor de un certamen que, según su directora, se hace «para Valencia y la ciudadanía» El festival abre su 33 edición con una ceremonia corta, sin estrellas y que no llena el Palau de la Música NOELIA CAMACHO Viernes, 19 octubre 2018, 01:10

valencia. Han pasado más de siete años entre la gala inaugural de la resucitada Mostra de Valencia, celebrada ayer en el Palau de la Música, y la de la última edición de 2011. El tiempo transcurrido y el cambio de gobierno municipal no son las únicas diferencias que marcan la transición entre un certamen y otro. La Mostra de 2018 no es la de 2011. El pasado (la presencia de estrellas de Hollywood a golpe de talonario o la especialización en el género de acción) ha quedado atrás y de los orígenes sólo queda el propósito de recuperar el espíritu del Mediterráneo. Así lo han remarcado los responsables de la renovada Mostra durante todo este tiempo para justificar la recuperación de la cita cinematográfica. Asimismo, quisieron ponerlo de relieve también en una ceremonia, la de anoche, en la que no hubo espacio para las grandes estrellas. Fue austera, corta y sin pompa.

Si la actriz Daryl Hannah fue la intérprete que recibió la Palmera de Honor en 2011 -también le fue otorgada al director de cine Enrique Urbizu-, anoche le tocó al guionista Efthymis Filippou, escritor de cintas como 'Canino', 'Alps' y 'Langosta'. El cineasta griego aseguró, después de recibir el galardón de manos de la dramaturga alicantina Lola Blasco, que era un «honor» recibir el reconocimiento y agradeció al director griego Yorgos Lanthimos el haber trabajado juntos.

La gala comenzó a las 20.15 horas. Quizá la lluvia tuvo algo que ver, pero la sala Iturbi del Palau de la Música no se llenó. La previsión ascendía a 500 invitados, cifra que no se logró: hubo hileras vacías. El acto se abrió con un audiovisual con imágenes del Mediterráneo. Luego, salieron a escena los presentadores: María Minaya y Miquel Vinyoles. Leyendo en valenciano, castellano, inglés y algo en francés describieron las distintas secciones que componen el certamen. Presentaron a los miembros del jurado encargado de seleccionar a los futuros ganadores de las Palmera de Oro, Plata y Bronce. Aun que no hay que olvidar que la edición de 2011 contó con la actriz Cayetana Guillén Cuervo como maestra de ceremonias.

El alcalde Joan Ribó subió al escenario, como hacía Rita Barberá

Pero además, en la renovada Mostra hay sitio para que los políticos suban al escenario, como pasaba con el PP. El alcalde Joan Ribó se dirigió a los asistentes para celebrar que «la Mostra de Valencia vuelve a la vida cultural de la ciudad. Recuperamos un festival ciudadano que nació con el primer ayuntamiento democrático como uno de los pilares para convertir esta ciudad en un referente del Mediterráneo». Rita Barberá también entregaba premios y se hacía fotos con los invitados ilustres de la Mostra, algo que entonces la oposición al PP criticaba. La Mostra, antes como ahora, es un festival que se nutre en exclusiva del presupuesto del Ayuntamiento.

La directora técnica de la Mostra, Rosa Roig, resaltó que «sabíamos que teníamos que mirar hacia adelante y darle un significado propio. Este festival se hace desde la ciudad, para la ciudad y la ciudadanía», afirmó. Y tanto protagonismo tuvo la capital del Turia que la película encargada de inaugurar esta edición, la número 33, fue 'M'esperaràs?', dirigida por Carles Alberola. Él, junto a los actores Rebeca Valls, Cristina García y Alfred Picó y el productor Toni Benavent subieron al escenario -también austero, con sólo una pantalla- para presentar el filme. Alberola felicitó al Ayuntamiento, que ha dispuesto de 400.000 euros a la cita audiovisual, por recuperar el festival. «Como ciudadano, ya era hora de que la Mostra volviera. Es un privilegio que se estrene con una película hecha por gente de aquí y en valenciano. La cinta sólo es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo. Necesitamos el apoyo y la proyección para mostrar el talento», dijo.

El elenco de 'M'esperaràs?' copó una alfombra roja en la que no se pudo ver a personalidades conocidas como en otras ediciones. El sector cultural estuvo mayormente representado por actores como Josep Manel Casany; el dramaturgo Josep Lluis Sirera; o la coreógrafa Rosángeles Valls, entre otros. En la terna de políticos, el conseller Vicent Marzà, el alcalde Joan Ribó y la presidenta de la Mostra, Glòria Tello; asisitieron junto con otros gestores como el director adjunto del Instituto del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC), José Luis Moreno; la directora del festival La Cabina, Sara Mansanet; o el de Cinema Jove, Carlos Madrid.

La Mostra de Valencia, -«la nostra» como repitieron los presentadores- da el pistoletazo de salida. Por delante, más de 90 películas que se proyectan en los cines Babel.