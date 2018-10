Antonio de la Torre: «Ojalá fuera tan conocido en la calle como Mario Casas» Antonio de la Torre, ayer en Valencia. / Jesús Signes «Sólo las películas sobre el mundo que vivimos merecen ser contadas», sostiene el actor que presenta 'La noche de 12 años' en la Mostra CARMEN VELASCO VALENCIA. Lunes, 22 octubre 2018, 00:27

Antonio de la Torre (Málaga, 1968) fue periodista antes que actor. «¿Cómo vas a titular?», pregunta a la que firma estas letras a modo de despedida. «Después de una entrevista siempre pienso en qué titular elegirá el informador», explica. «Quizá la respuesta de la última pregunta estaría bien», sugiere. Aquí va la propuesta de un extrabajador de Canal Sur: «Ojalá fuera tan conocido en la calle como Mario Casas». Con Casas trabajó en 'Grupo 7', pero ayer De la Torre presentó 'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner, en la Mostra de Valencia. El protagonista de 'Tarde para la ira' es uno de los profesionales habituales del cine patrio. «El otro día leí un tuit que me encantó: 'Dice la leyenda que hubo una época en la que se hacían películas españolas y no salía Antonio de la Torre'. No soy el rey de la interpretación ni de nada», comenta.

Un Goya por 'Azuloscurocasinegro', de Daniel Sánchez Arévalo, y una decena de nominaciones avalan la carrera del intérprete. «Si eres humilde, con los años te conviertes en mejor actor porque aprendes de todos», explica. «La primera vez que me vi en 'Azuloscurocasinegro', un papel que cambió mi carrera, me deprimí porque pensaba que todo el mundo se iba a dar cuenta de que era Antonio de la Torre disfrazado, que el personaje no era creíble y que no lograba transformarme en otro. Con el tiempo he aprendido a verme de forma más indulgente y con más distancia. Es inevitable pero en cada personaje veo algo de mí», argumenta.

De la Torre encarna al expresidente uruguayo José Mujica en 'La noche de 12 años', que narra los más de 3.000 días que el mandatario pasó en la cárcel como guerrillero tupamaro junto a Eleuterio Fernández Huidobro (Chino Darín) y Mauricio Rosencoff (Alfonso Tort). No es una narración carcelaria, es un relato de supervivencia, de resistencia y de lucha existencial. Mujica, relata De la Torre, vio una vez la película y no quiere volver a verla.

«Para la película 'El reino' hablé con Cristina Cifuentes y Álvaro Pérez 'El Bigotes'»

En el largometraje, un militar uruguayo se refiere al grupo de los guerrilleros de forma despectiva con la frase: «Estos son los que iban a cambiar el mundo». «El mundo no lo cambia ningún ser humano; es una falsa idea. No va a aparecer un Obama ni un Gandhi a salvarnos, pensar lo contrario es infantil. Todos tenemos una responsabilidad a la hora de mejorar la sociedad», explica.

'La noche de 12 años', que se presentó en el Festival de Venecia, llegará a las pantallas españolas a finales de noviembre, ahora tiene en cartel 'El Reino', que rodó en parte en Valencia, donde le trataron muy bien. La película de Rodrigo Sorogoyen aborda la corrupción de un partido político de la costa del país con conexiones en Madrid. «Cristina Cifuentes colaboró con la película, se leyó el guión. También hablé con Álvaro Pérez, 'El Bigotes', pero no lo hice con ningún político valenciano. No me vi con Francisco Camps ni Juan Cotino, pero me habría gustado», asegura.

«Cada vez me interesan más los proyectos por lo que me enseñan que por lo que yo puedo hacer como actor. Sé que esta frase es muy de entrevista, pero es real», admite. En los últimos años, la aparición de De la Torre va unida a títulos combativos, que sirven de altavoz a realidades de difícil digestión. «Sólo las películas sobre el mundo que vivimos merecen ser contadas. Manuel Martín Cuenca ('Canníbal', 'El autor') dice que una buena cinta puede narrar mejor la realidad que un telediario. Lo importante de un proeycto es que tenga alma e inteligencia; la pena es cuando se hacen películas estúpidas». ¿Usted ha hecho alguna?: «Seguro». Sonríe. Tira de humor e ironía: «Seguramente todo lo que hago». «Esta es una buena forma de acabar la entrevista», concluye De la Torre, que no se desprende de su pasado como periodista.