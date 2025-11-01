Amenábar desgrana su proceso de escritura en una masterclass en la Mostra de Valencia El cineasta ha reconocido la importancia que le da a la combinación de música y diálogos en sus películas

Europa Press Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:56

El cineasta Alejandro Amenábar ha desgranado su proceso de escritura y la importancia que para él y sus films tienen la música y los diálogos durante una clase magistral en el marco de la 40ª Mostra de València - Cinema del Mediterrani.

La masterclass, que ha tenido lugar este sábado en el Palau de la Música de València, está dentro del ciclo Palabra de guionista, organizado por Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), con la colaboración de DAMA, que ha servido como cierre del Congreso Internacional de Música de Cine en el Palau, que desarrolla estos días la Mostra, ha indicado la organización en un comunicado.

En alusión al congreso que cerraba, el cineasta ha rememorado que empezó en el cine por la música. «Coleccionaba bandas sonoras y cuando escribo lo hago con música; pero lo más importante para mí es el guion. Aún así, no confío solo en lo expresado en palabras. Es de perogrullo, pero intento dar prioridad a todo lo que puede expresar con imágenes y no verbalizar», ha recalcado.

El director de títulos emblemáticos como 'Tesis' , 'Los otros', 'Mar adentro' o 'Abre los ojos' --de los cuales también compuso la música-- ha reflexionado sobre su proceso de escritura y ha asegurado que, aunque es un escritor muy visual, le da «mucha importancia a los diálogos» y ha alabado el trabajo de guion de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen en películas como 'El reino'.

En este sentido, ha abundado en su pasión por tratar de entender todas las posturas de un tema en sus guiones. «Lo hago cuando escribo y también en mi vida. Los grises son lo que nos hace humanos. En el caso de Bosco en 'Tesis' es un personaje cuya psicología no quería analizar en ningún momento, por eso prefería que él describiera lo que iba a hacer porque no podía conectarme con alguien así. Ángela, sin embargo, sí tenía mucho de mí mismo. Tiene una mirada turbia sobre la imagen violenta, pero había líneas rojas que yo no quería cruzar: no podía dejar que matara a nadie, como me lo propuso Ana Torrent alguna vez», ha detallado.

Por otra parte, Amenábar ha reconocido que «la libertad supone renunciar al dinero» y ha recalcado que tuvo que prescindir de 30 millones de euros para poder rodar 'Ágora'.

En cuanto a sus primeras películas, ha rememorado que su productor, José Luis Cuerda, le dio libertad total y ha alabado a Fernando Bovaira por no dejarle tirar la toalla en muchos lugares, como en 'Mientras dure la guerra'.

Respecto a 'Los otros', ha mencionado que el guion tuvo muchas anotaciones por parte de la actriz Nicole Kidman. «Unas las acepté e hicieron la película mejor y otras no», ha confesado. Respecto al montaje, ha afirmado que tuvo «mucha suerte» con el productor Harvey Weinstein, «conocido como 'Harvey Manostijeras' por sus recortes bestiales». «A mí me protegió el público de él, porque en los 'test screening' que se hicieron con público antes de acabar el rodaje, la película funcionaba», ha expresado.

Además, el director ha asumido que 'El cautivo' es su película más autobiográficas, ya que, como Cervantes en su película, él contaba de pequeño relatos --las películas que veía-- a sus amigos.

Amenábar ha confesado que su «espinita» es 'Regresión' y se ha mostrado molesto por el hecho de que Hollywood no haya querido hacer una película del asalto al Capitolio tras la derrota electoral de Donald Trump.