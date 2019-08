Almodóvar y Sorogoyen, en la carrera por los Premios de Cine Europeo 'Dolor y gloria'. Pedro Almodóvar y rodaje de la película en Paterna en julio del año pasado. / N. H. / Damián Torres 'El reino' y 'Dolor y gloria', dos cintas en parte rodadas en la Comunitat, competirán con las nuevas películas de Ken Louch y los hermanos Dardenne M. L. / REDACCIÓN Martes, 20 agosto 2019, 23:51

Madrid/valencia. 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar, y 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen, dos cintas en parte rodadas en terrirorio valenciano, competirán en la carrera por los Premios de Cine Europeo, para la que también han sido preseleccionadas otras dos cintas españolas: 'La noche de 12 años', coproducción hispano-franco-argentina de Álvaro Brechner, y 'O que arde', de Oliver Laxe, coproducida por España, Francia y Luxemburgo.

Las cuatro han sido elegidas junto a otras 42 películas por la Academia de Cine Europeo (EFA, en su siglas en inglés) como aspirantes a la nominación para los premios, cuya 32ª edición se celebrará en Berlín el 7 de diciembre.

«Con 31 países representados, la lista refleja una vez más la gran diversidad del cine europeo», aseguró la EFA en un comunicado. Figuran en esta lista inicial cintas como 'Sorry we missed you', de Ken Loach; 'Le jeune Ahmed', de los hermanos Dardenne; 'Yesterday', de Danny Boyle; 'Grâce a Dieu', de François Ozon; 'Synonymes', de Navad Lapid; 'Mr. Jones', de Agnieszka Holland; 'Kler', de Wojciech Smarzowski, y 'System Crasher', de Nora Fingscheidt.

Un jurado de ocho miembros será el encargado de elegir a los ganadores | Almodóvar podría hacer doblete y competir por séptima vez en la carrera de los Oscar

Las 46 películas aspirantes a los galardones son seleccionadas por un comité que integran la junta directiva de EFA y expertos invitados, como la programadora de festivales española Paz Lázaro, sus colegas Giorgio Gosetti (Italia), Kathrin Kohlstedde (Alemania) y Edvinas Puksta (Lituania), la exhibidora rusa Mary Nazari y la agente de ventas francesa Agathe Valentin.

Más de 3.600 academicos votarán en las próximas semanas a las nominadas en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guionista. Las elegidas se anunciarán el 9 de noviembre en el Festival de Cine Europeo que de Sevilla.

Un jurado de ocho miembros será el encargado de elegir a los ganadores en las categorías de dirección de fotografía, edición, dirección artística, diseño de vestuario, peluquería y maquillaje, música, sonido y efectos visuales.

Pedro Almodóvar podría hacer doblete con 'Dolor y gloria' y competir, por séptima vez, en la carrera por el Oscar. Será si lo decide así nuestra Academia del Cine, que anuncia hoy las tres películas españolas que pueden soñar con la estatuilla a la mejor película de habla no inglesa, que el director manchego se llevó en 2000 con 'Todo sobre mi madre'. Repitió en 2002 con 'Hable con ella', Oscar al mejor guión original. El premio a Antonio Banderas como mejor actor en Cannes sitúa como clara favorita a la cinta de Almodóvar, que también soñó con el Oscar con 'Julieta', 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto' y 'Volver'.