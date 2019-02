«Ahora para hacer cine o teatro tienes que pasar por la televisión» La actriz Cristina Alcázar. / LP La intérprete valenciana Cristina Alcázar, popular por su papel de Juana en 'Cuéntame', afirma que la situación de la escena española «es muy complicada» LAURA GARCÉS Lunes, 25 febrero 2019, 00:41

La actriz Cristina Alcázar (Elche, 1978) avanza por el camino de la interpretación con la mochila repleta de interpretaciones. Cine, teatro y televisión -donde se viste de Juana en la serie 'Cuéntame'- conocen su aportación. Pero no sólo es actriz, también ha dirigido un corto y, además, produce. En esta entrevista con LAS PROVINCIAS revisa la «complicada» situación del teatro y adelanta su próximo proyecto, un trabajo dirigido al público infantil. Mientras, sigue con 'Cuéntame' y la semana que viene aterrizará en Espai Rambleta.

-¿Qué le llevó a aceptar el papel en 'Placeres íntimos', la obra con la que viene a Espai Rambleta el próximo fin de semana?

-También produzco la función. Mi personaje es una señora que todo el tiempo está mendigando amor. En el fondo puede ser algo bonito, pero ella no sabe cómo hacerlo. El papel tiene una frase que me parece clave; hace referencia a que a veces hay que conocer el límite de lo que se puede y lo que no se puede hacer.

-¿Qué ofrece la obra al espectador?

-Probablemente visitar lugares en los que no quiera estar, donde se reconozca. Aparece una pareja que está rota y otra que da la impresión que está bien, pero que no es tanto. Al final las dos explotan ante la muerte del padre de los dos hermanos. Tiene un ritmo frenético, con diálogos cruzados.

-Surrealismo y humor negro se ofrecen para abordar el desgaste de la pareja y del ser humano, ¿cree que en la vida real también es necesario acudir a estos recursos para sobrellevar las situaciones?

-Lo ideal sería que no, pero cuando uno no sabe qué hacer, te empujan a acciones que no quisieras. A veces no tenemos educación emocional.

-Ha hecho teatro, cine, televisión y ha dirigido un corto, ¿le queda algo?

-Pronto voy a dirigir un espectáculo de teatro musical infantil. La obra, de Raquel Díaz Reguera, es 'Yo voy conmigo' en una versión de Paco Mir. Es una reflexión sobre la autoestima. La estrenaremos en mayo, seguramente en Murcia y Alicante. Estoy en 'Cuéntame' y dando clases en la Universidad Juan Carlos -¿Por qué ha fijado ahora la atención en el público infantil?

-Porque es para el que más demanda hay por parte de los teatros. Las familias necesitan llevar a sus hijos a estos espacios.

-¿También es una manera de ganarse al público del futuro?

-Totalmente. Ese trabajo lo dirijo junto a Concha Delgado. Hemos contado con gente a la que se le dan pocas oportunidades. Es un producto con mucha calidad.

-La televisión sigue siendo tabla de salvación para los actores o ahora con el auge de las series es una oportunidad en sí misma?

-Antes los actores de cine o teatro no hacían televisión. Ahora si quieres interpretar en el teatro o el cine tienes que pasar, sí o sí, por la televisión porque para la escena buscan a gente conocida, quieren un cartel. Eso es muy complicado, tanto como actriz, como desde el punto de vista de la producción.

-¿Cómo ve la situación del teatro en España?

-Muy complicada. Las grandes productoras se lo llevan todo. Las pequeñas tienen sus espacios, pero las medianas no tenemos cabida.

-¿Y la del cine?

-Igual, porque encima la gente juzga al cine. En el mundo de la escena hay más aceptación porque el teatro español gusta en general, algo que no ocurre con el séptimo arte. Ante las producciones para la gran pantalla hay predisposición del público para juzgarlas.

-Usted es valenciana, pero ha trabajado poco en la Comunitat, ¿es que no hay oportunidades en estas tierras para los actores?

-Nunca me han llamado a la puerta para trabajar.

-¿Quiere que lo hagan?

-Quiero trabajar, me da igual dónde. He rodado en la Ciudad de la Luz estaba muy cerca de casa y lo pasé muy bien. La Ciudad de la Luz era una buena oportunidad para los profesionales valencianos.

-¿Viene mucho por la Comunitat?

-Busco tiempo para estar cerca de la familia. Como mínimo una vez al mes me acerco a Elche.