EL CINE RESISTE Pese a la invasión de las pequeñas pantallas, asistimos a un auge de los festivales y de películas con éxito comercial RAFA MARÍ Lunes, 3 septiembre 2018, 00:10

Pronósticos. El cine sigue teniendo una agradable vitalidad después de varias décadas en las que sesudos analistas venían pronosticando su muerte inmediata. Pues no. Pese a la invasión de las pequeñas pantallas de uso casero, asistimos a un auge de los festivales de cine y de películas con éxito comercial ('Call Me by Your Name', 'La forma del agua', 'Campeones', la 9ª entrega -o por ahí- de 'Jurassic Park'...).

Zapeo.Conozco la principal causa de la buena salud en España del séptimo arte. Mucha gente corre a refugiarse en cualquier cine, hagan la película que hagan, porque si están en casa, ponen la tele con un gesto automático y luego zapean, inevitablemente aparecerán María Teresa Campos y sus hijas Terelu y Carmen. Salen en la publicidad de T5, en 'Sálvame' en programas sobre sus viajes o en debates sobre el carácter de Bigote Arrocet (y los hombres en general).

El terror. 'Las Campos' tienen adictos, no lo negaré, pero los que sufren terror psicológico cuando las ven en la pequeña pantalla son ya mayoría. Para ellos, para los agobiados, cualquier otra opción, incluso la de salir a pasear por la ciudad a 40 grados de temperatura, es preferible, mental y físicamente, a ver y escuchar, aunque sea de pasada, los chismes de este clan familiar no muy estimulante. A peor tele de entretenimiento, mejores chaletazos tienen sus protagonistas.

Festivales. Se clausura hoy el Festival Internacional de Montreal, con la participación en la sección oficial del documental español 'Morir para contar' (sobre los reporteros de guerra). Se celebra estos días el Festival de Venecia (con un documental sobre José Mujica, el carismático ex presidente uruguayo). El Festival de San Sebastián se inaugurará el 21 de este mes, con cuatro películas españolas a concurso. Y tenemos el regreso de la Mostra de Valencia: saludemos a nuestro querido certamen, felizmente recuperado.

Perdidas. En Valencia se han perdido muchas cosas. El Ateneo Mercantil fue sede del 'Certamen Internacional CIDALC' de la Música y la Danza en el Cine: experiencia clausurada (hace ya más de medio siglo). Interarte: experiencia aparcada. El Palacio de Ripalda: derribado. La lista de pérdidas evitables es larga (los tranvías por el centro de la ciudad, ahora tan añorados). Después de algunos años en el limbo, bien está recuperar la Mostra para promocionar las industrias cinematográficas del sur de Europa. La nueva edición del festival, con un bonito cartel de Boke Bazán, se inaugurará el 18 de octubre en el Palau de la Música. Las proyecciones, hasta el 30 de octubre, se harán en los Babel y en la Filmoteca.

La 2. ¿Se han enterado del desprecio al programa 'Historia de nuestro cine', que se emitía de lunes a viernes en La 2 de RTVE? Ahora, bajo la responsabilidad de Rosa María Mateo (una de las personas más antipáticas de entre las miles que he entrevistado), el espacio solo se emitirá los lunes a partir de octubre. Y desaparecerá en marzo.

Audiencia. Es el programa que más hace por divulgar el cine español interesante por unos u otros motivos (a veces las películas propagandísticas o amputadas por la censura tienen, justamente por esas razones, una especial significación a la luz de una mirada crítica contemporánea). 'Historia de nuestro cine' no tiene alta audiencia. Pero su valor cultural es relevante, con buenos coloquios antes de exhibir las películas. Sea por ideología, sea por audiencia, la cuchilla de la censura está haciendo una escabechina en TVE.

Desastre. En las redes sociales las críticas han sido potentes: «Una pena que la política y la 'modernidad' nos lleven a estas cosas»; «Un desastre cultural»; «Es aberrante que eliminen este programa»; «Como no se cocina ni se imita a cantantes, habrán estimado que tenía poco sentido mantenerlo en antena»; «En este país la cultura no se aprecia»; «¡Un programa tan admirable como necesario, sinónimo de Servicio Público!»; «Es un tesoro para los amantes del cine español, nos permite revisitar o ver por primera vez películas imprescindibles»...

Perplejidad. Vivimos una época en la que pasamos de una perplejidad a otra. El cine resiste, aunque a veces recibe imprevistas puñaladas.