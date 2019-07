El cierre amenaza al museo del Santo Grial Una persona toma fotografías a una pieza de Aula Grial. / IRENE MARSILLA El espacio privado lanza una campaña de micromecenazgo para evitar su clausura tras un año de actividades C. VELASCO Martes, 2 julio 2019, 00:14

Otro cierre se cierne sobre un negocio cultural. . El museo, que aborda las vertientes artística, histórica y religiosa del relicario, ha lanzado una campaña de micromecenazgo para evitar su desaparición.

El museo del Santo Grial abrió sus puertas en agosto de 2018 y tan sólo un año después tiene problemas para sobrevivir. La responsable del proyecto, Alicia Palazón, explica que Aula Grial lanza en la web verkami, una plataforma de micromecenzago, «un SOS para evitar el cierre» y poder mantenerse abierto. Sin la aportación de 4.000 euros, el centro cultural bajará la persiana y, de momento, apenas ha recaudado 1.400 euros. «No hemos pedido ayuda a la Conselleria de Cultura ni al Arzobispado porque queremos gestionar el centro sin condicionamientos. Si nos han ayudado en la difusión del proyecto Turismo Valencia», afirma Palazón, quien apunta que a la inauguración oficial acudieron el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y el director de la Fundación Turismo Valencia, Antonio Bernabé. El acto tuvo lugar en octubre de 2018 y desde entonces el mantenimiento del espacio ha sido costoso.

Desde Aula Grial señalan que la inversión privada ronda «los 200.000 euros». Ubicado en la calle Cabillers, el espacio ofrece un recorrido desde Jerusalén hasta Valencia en el que los visitantes pueden descubrir la historia del cáliz, quiénes fueron los templarios o qué otras reliquias «de interés» existen en el mundo, como la Sábana Santa, el Pañolón de Oviedo, la Lanza de Longinos o la Corona de Espinas. Todo ello a través de juegos, documentales, tabletas o incluso disfraces. De esta forma, el centro de interpretación concentra 2.000 años de historia y permite experimentar, ya que se pueden probar alimentos de la época, oler especias o vestir un hábito benedictino, unas actividades dirigidas a todos los públicos.

«De la respuesta del público no nos podemos quejar. Durante el curso nos visitan colegios, parroquias y empresas», explica Palazón. «El visitante sale encantado», añade la responsable de un centro impulsado por cinco personas. Tras acabar el curso escolar, el museo se adentra en unos meses complicados.

Aula Grial es el primer y único espacio museístico del mundo que aborda el pasado de la reliquia. Desde el centro reclaman «la colaboración y el apoyo para difundir las actividades del centro». La escritora impulsó junto a su marido, Artur Ahuir, un espacio cultural para explicar el valor y la importancia que tiene el . «Es parte de nuestra historia y se puede abordar y estudiar desde muchos enfoques, no únicamente el religioso», argumenta.

En Aula Grial se exhibe una reproducción del relicario que se conserva en la Catedral de Valencia. Son numerosos los copones (el conservado en la catedral de San Lorenzo de Génova, el de Gundestrup, el vaso de Nantes, el de Ardagh de Irlanda o la copa de Hawstone Park en Gran Bretaña) que se postulan como el original Santo Grial. Pero más allá del debate de cuál es el genuino, el museo de la calle Cabillers contribuye a vincular la ciudad con una reliquia que la base de una serie de leyendas que durante la Edad Media se propagaron por Europa, inspiró a los escritores un sinfín de aventuras literarias caballerescas y generó decenas de obras de arte. No ha habido época donde el Santo Cáliz no haya inspirado a los creadores, desde Leonardo da Vinci hasta Wagner. Su influencia artística continúa viva y el Aula Grial así lo ratifica. Desde el centro apelan al ciudadano para continuar abiertos y que la historia de la copa que Jesucristo utilizó en la última cena no escriba un final.