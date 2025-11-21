Christian Gálvez da brillo al genio de Leonardo Da Vinci en Valencia El presentador, experto en la figura del artista, modera este sábado 22 de noviembre un debate con expertos que irá precedido por una conferencia a cargo de Claudio Giorgone sobre el uso de las máquinas en el Renacimiento

El Museu de les Ciències ha organizado la jornada 'Leonardo. El mito como legado' que tendrá lugar este sábado 22 de noviembre a partir de las 19 horas en el auditorio Santiago Grisolía y que estará moderada por el presentador Christian Gálvez. Esta actividad es de libre acceso hasta completar aforo y también podrá seguirse a través del canal de Youtube de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Conferencia

Christian Gálvez, divulgador especializado en la figura de Leonardo, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la jornada que comenzará con la conferencia 'Leonardo da Vinci. La cultura de las máquinas en el Renacimiento' impartida por el experto Claudio Giorgione, historiador de arte, responsable de exposiciones y comisario del departamento 'Leonardo, Arte y Ciencia' en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología Leonardo da Vinci de Milán, donde trabaja desde 1997.

Su charla abordará cómo el trabajo técnico y científico de Leonardo se integra en el contexto cultural de su época, revelando el diálogo entre arte, ciencia y técnica que caracterizó al Renacimiento.

Mesa redonda

Tras la charla se iniciará la mesa redonda moderada por Gálvez, en la que, además del conferenciante Claudio Giorgione, participarán José Manuel Nieves, periodista y divulgador especializado en ciencia y nuevas tecnologías, y José Antonio Lorente Acosta, catedrático de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Granada.

En este encuentro se explorarán las múltiples facetas de Leonardo como inventor, científico, artista y ser humano, analizando su influencia en la cultura y la ciencia contemporáneas, avanza la Generalitat.

Exposición

La figura y obra de Da Vinci ha protagonizado la celebración del 25 aniversario del Museu de les Ciències, que acoge desde marzo de este año la exposición 'Leonardo. 500 años de genio'. Una muestra que ha superado las 800.000 visitas y que propone un experiencia inmersiva divulgativa e interactiva para explorar la vida y legado del gran artista del Renacimiento, que fue también un genio científico.

Gracias a la tecnología digital, se realiza un recorrido audiovisual a través de las principales obras maestras, inventos, códices y dibujos de Leonardo. Se expone la única réplica exacta en 360 grados de 'La Gioconda', una colección de artefactos realizados por artesanos italianos siguiendo el diseño del genio renacentista, un módulo interactivo dedicado al 'Hombre de Vitruvio', un taller de pintura que invita a los visitantes a sacar su lado más creativo popular e incluso un set fotográfico de la Mona Lisa, donde los visitantes pueden recrear la famosa sonrisa del icónico retrato e 'introducirse' en el propio cuadro.

La muestra, que se puede visitar hasta abril de 2026, incluye una galería inmersiva divulgativa que transporta al visitante a las calles de Florencia, Venecia o Milán en un recorrido por la vida y obra de Leonardo, además del simulador de realidad virtual 'Sobrevuela Florencia' con efectos de aire y sonido para hacer más realista la experiencia.

También se ofertan visitas guiadas para sumergirse aún más en el mundo del genio renacentista, descifrar sus enigmáticos códices, su escritura en espejo y sus revolucionarias ideas. Gracias al proyecto OrganKits de la Universidad de Murcia, los participantes examinan órganos reales y aprenden cómo algunas de sus teorías se han confirmado en el siglo XXI.

Programa

18.30 h – acceso a la sala

19.00 h – inicio de la actividad

21.00 h – fin de la actividad

📍 Acceso libre hasta completar aforo

Entrada por la puerta oeste del Museu (calle Menor, junto al Hemisfèric)

La conferencia será grabada y retransmitida en directo a través de los canales de la Ciutat de les Arts i les Ciències y en YouTube.