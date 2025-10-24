Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sir Mark Elder al frente de la oqrquesta. LP
CRÍTICA

Sir Mark Elder: el lord de Les Arts

El director británico asume la titularidad de la Orquesta de la Comunitat Valenciana con una larga experiencia a sus espaldas y en un momento óptimo a nivel artístico

César Rus

César Rus

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:45

Comenta

Sir Mark Elder inició el pasado jueves, de manera oficial, su titularidad al frente de la Orquesta de la Comunitat. Llega con una larga carrera ... a sus espaldas y siendo una de las figuras más respetadas en el mundo de la dirección de orquesta. Asume esta titularidad en un momento artístico inmejorable, con una larga experiencia a sus espaldas y, a la vez, en plenitud de facultades pues nadie diría viéndole dirigir o ensayar que es un señor que se acerca a los ochenta años (tiene 78).

