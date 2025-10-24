Sir Mark Elder: el lord de Les Arts

Sir Mark Elder inició el pasado jueves, de manera oficial, su titularidad al frente de la Orquesta de la Comunitat. Llega con una larga carrera ... a sus espaldas y siendo una de las figuras más respetadas en el mundo de la dirección de orquesta. Asume esta titularidad en un momento artístico inmejorable, con una larga experiencia a sus espaldas y, a la vez, en plenitud de facultades pues nadie diría viéndole dirigir o ensayar que es un señor que se acerca a los ochenta años (tiene 78).

El programa de este primer concierto dejó claro los estándares de calidad que quiere imponer y el rigor que parece que va a marcar su dirección. De entrada, el plato fuerte del programa fue «La canción de la tierra» de Mahler, una obra única en el repertorio por la peculiaridad de su género, el material empleado y el fascinante uso de la orquesta, pero, sobre todo, por la profundidad que transmite el tratamiento musical a unos textos que, sin la trascendencia que Mahler les imprimió, no nos llevarían a ese desgarro con el que sale uno siempre que escucha una buena interpretación de esta obra. Elder logró llevar esta obra a su máxima expresión musical con un trabajo intenso en el que cada detalle tenía su identidad. El trabajo de «orfebrería» (tomo el término de un comentario que escuché en el concierto) que hace el maestro británico con esta obra no deja voz sin su espacio.

Su dirección llevó a la orquesta a dar el máximo de sí. Es impresionante la perfección de cada sección de cuerda. Pero, además, esta es una obra que pide el máximo de las intervenciones solistas y, en ese sentido, hay que destacar el estado de gracia de Magdalena Martínez en la flauta y Christopher Bowman en el oboe. Elder fue hasta donde estaban para saludarles al final del concierto. Extraordinario fue también el tabajo de James Gilbert (clarinete), Gjiorgi Michevski (violín) y Joaquín Fernández (chelo).

Les Arts contó, además, con dos excelentes intérpretes vocales. El tenor David Butt Philipp es uno de los tenores wagnerianos en auge hoy en día. Es bien sabido que la parte de tenor de esta obra (en particular el primer lied) es imposible. Sin embargo, el cantante se enfrentó a lo imposible con éxito gracias a una voz que se proyecta con efectividad sobre la orquesta en un espacio, como es el Auditori de les Arts, que no lo pone nada fácil. Shasha Cooke cargó sobre sus espaldas la responsabilidad de interpretar esta compleja partitura y, en particular, esa crepuscular despedida final. La mezzo demostró que tiene interiorizada la obra y supo decir con su canto lo que cada palabra evoca. La voz tiene un indudable atractivo en el centro que deja en segundo plano cierta tirantez en el agudo y debilidad en el grave.

En la primera parte, se interpretó la Sinfonía nº38 de Mozart. Elder ofreció una versión que combinó lo mejor de la gran tradición británica en la interpretación de esta música, con los criterios historicistas que han caracterizado las últimas décadas incluyendo trompetas naturales y timbales barrocos.