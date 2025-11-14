Saturación folclórica

Comenta Compartir

María Dueñas volvía a Valencia y desataba la euforia en una audiencia que la ovacionó de forma cerrada al final del concierto. Entre el público, ... un buen número de jóvenes y adolescentes, muchos estudiantes de violín, que iba a ver a su ídolo. La estrella no defraudó y desplegó carisma y personalidad en su interpretación de la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo. La obra, escrita originalmente para Sarasate, es ideal para el lucimiento de la intérprete, pues permite desplegar virtuosismo y lirismo a la par. Dueñas destacó, especialmente, en las partes más delicadas gracias a la claridad y belleza que consigue del instrumento. Dicho lo cual, su versión está muy lejos de ser una referencia, en particular por la falta de color en los graves.

La cuerda de sol sonaba a menudo opaca y raspante, lo que menguó musicalmente la calidad de su interpretación. Tampoco la actuación de la Chamber Orchestra of Europe y Antonio Pappano fue impecable. La agrupación tiene una historia similar a la de la Mahler Chamber, pero lo cierto es su cualidad dista mucho de la excelencia. Ni en conjunto, ni en las intervenciones solistas demostraron ser una orquesta de primera línea. Pappano, por su parte, dirigió con profesionalidad un programa que ofrecía pocas posibilidades para la profundización. Su lectura de Lalo fue más bien convencional, lo mismo que su dirección de las 'Danzas eslavas' op. 46. Al respecto, no entiendo la moda de interpretar estas danzas como si de un ciclo se tratase, algo que no es, ni mucho menos, prescriptivo. A mí, personalmente, escucharlas seguidas satura mi querencia por la música eslava.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión