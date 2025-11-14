Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La violinista granadina María Dueñas. Cool Media / Tam Lang Truong

Saturación folclórica

María Dueñas regresa a Valencia y desata la euforia en una audiencia que la ovacionó de forma cerrada al final del concierto

César Rus

César Rus

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:32

Comenta

María Dueñas volvía a Valencia y desataba la euforia en una audiencia que la ovacionó de forma cerrada al final del concierto. Entre el público, ... un buen número de jóvenes y adolescentes, muchos estudiantes de violín, que iba a ver a su ídolo. La estrella no defraudó y desplegó carisma y personalidad en su interpretación de la 'Sinfonía española' de Édouard Lalo. La obra, escrita originalmente para Sarasate, es ideal para el lucimiento de la intérprete, pues permite desplegar virtuosismo y lirismo a la par. Dueñas destacó, especialmente, en las partes más delicadas gracias a la claridad y belleza que consigue del instrumento. Dicho lo cual, su versión está muy lejos de ser una referencia, en particular por la falta de color en los graves.

