A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
Theodor Currentzis dirigiendo la orquesta. LP
Haendel: mejores momentos

Currentzis logra un éxito de público incontestable con un programa sin interés artístico

César Rus

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:25

Theodor Currentzis es uno de los directores más personales y singulares de la actualidad. Una de sus peculiaridades es la de combinar el gran repertorio ... del siglo XIX y XX con la música barroca. Sin ir más lejos, este febrero tuve la suerte de asistir a su versión de «Castor et Pollux» de Rameau en el Palais Garnier. Fue uno de los mejores espectáculos que vi en la pasada temporada. Entonces, el rigor y la seriedad a la hora de afrontar este repertorio marcaron sus interpretaciones. Por eso, la propuesta del pasado domingo me pareció inaudita.

