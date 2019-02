El Centro del Carmen repara las humedades Las obras destinadas a arreglar los daños han durado cerca de un mes con un presupuesto de 196.000 euros El espacio soluciona los graves desperfectos de la sala Ferreres a tiempo para inaugurar su nueva exposición NOELIA CAMACHO Sábado, 16 febrero 2019, 00:57

La sala Ferreres del Centro del Carmen ya está reparada. Las humedades que afectaban el espacio del centenario convento han sido arregladas. Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, una de las salas emblemáticas del museo sufría graves desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias del pasado octubre. Por ello, el pleno del Consell tuvo que aprobar un plan de emergencia para solucionar los desperfectos y las graves humedades que asolaban el enclave.

Como publicó este periódico, las obras comenzaron a finales del pasado mes de enero y han finalizado justo a tiempo para abrir la estancia con el nuevo proyecto expositivo del museo. Los operarios han trabajado casi 'in extremis' para que la estancia pueda acoger 'Art for the people', del artista chino Xu Bing.

Según confirmó ayer la dirección del Centro del Carmen a este diario, las obras se han centrado en reparar tanto la tubería bajante como la cúpula del espacio. Asimismo, los trabajadores de la empresa encargada del proyecto también han rehabilitado el suelo y han arreglado las paredes en las que eran más notables las humedades. Cabe destacar que una de las subsalas de la Ferreres era el lugar donde más a simple vista se apreciaban los desperfectos. La filtración de agua había provocado que las humedades salieran a la luz y fueran observadas por el visitante. Es más, durante la exhibición de la anterior muestra que ocupaba el espacio, la del artista alicantino Daniel G. Andújar, convivían con las obras de arte.

Pese a que el director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, no sabía hace dos semanas si los trabajos estarían finalizados para inaugurar la exposición de Xu Bing, insistió en que la actividad de la sala se iba a mantener. «Si no se ha completado la reforma, la subsala se cerrará» pese a la instalación de la muestra, dijo en aquel momento, y cuando esté arreglada, «se colocarán en ella las piezas de la muestra que estaba previsto que ocuparan este espacio». No obstante, esto no ha sido así y la sala Ferreres se abrió ayer completamente reformada para acoger las instalaciones del artista chino.

La reparación del Centro del Carmen se ha realizado en menos tiempo de los cuatro meses que constaba en el proyecto. Además, ha deparado alguna que otra sorpresa. «Se ha picado la pared de una de las salitas y se ha descubierto que la tubería bajante es de cerámica, tiene muchos años», confesó Pérez Pont. El pasado 14 de diciembre el pleno del Consell aprobó una declaración de emergencia de las obras de reparación en el Centro del Carmen por los daños producidos por las lluvias torrenciales del 18 al 20 de octubre. En un informe emitido con fecha del 23 de octubre se indicaba «la gravedad de los daños observados en la inspección realizada en el edificio como consecuencia de la tromba de agua de los días 18, 19 y 20 de octubre», por lo que se propusieron «una serie de actuaciones para reparar estos desperfectos».

Por ello, según el Ejecutivo valenciano, se dictó la resolución de 15 de noviembre de 2018, por la cual se declaró de emergencia la realización de estas tareas. Asimismo, los trabajos de dirección de obra, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y redacción del proyecto de intervenciones o memoria final de la emergencia se han adjudicado a la firma Folch Jordà Arquitectos, con un presupuesto estimado de 36.930,00 euros, IVA incluido.

Los responsables del enclave fijaron la duración de la ejecución de las obras en cuatro meses ya que no sólo se ha arreglado la sala Ferreres sino que se han solucionado problemas en los desagües del centenario convento.

«El Centro del Carmen no ha tenido la atención ni el mantenimiento que merece un Bien de Interés Cultural, en veinte años no han solucionado nada. Estamos hablando de un edificio histórico cuyos problemas se van arrastrando y son de hace mucho tiempo. No se han arreglado», ha insistido en numerosas ocasiones Pérez Pont.