De cazar en la Albufera, a botín del Louvre: la huella valenciana de Eugenia de Montijo

Las crónicas del siglo XIX dan cuenta de su visita a Valencia, donde dejó también el recuerdo de su figura, muy popular en la época, puesta de actualidad por el robo de sus joyas en el museo parisino

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:09

Comenta

Otoño de 1863. La emperatriz Eugenia de Montijo, de visita en España, se dispone a disfrutar de una jornada de caza a La Albufera. «Todo ... un acontecimiento», señala en su blog dedicado a rescatar acontecimientos del pasado el historiador Ángel Aponte. En la entrada dedicada a relatar esta expedición valenciana de quien ocupara el trono (consorte) de Francia por su unión con Napoleón III durante el Segundo Imperio (1852-1870), Aponte anota cómo el testimonio de aquel viaje de la emperatriz hasta el lago se debió a la mediación de barón de Cortes, célebre aristócrata valenciano, a quien recuerda en estas líneas: «Hombre de campo y de mundo». De hecho, sabemos de la presencia entre nosotros de aquella celebridad de su tiempo que fue doña Eugenia gracias a que el noble valenciano, arrendatario junto al general Prim del cazadero donde estuvo la emperatriz, escribió al respecto 'Recuerdos de caza', una obra de 1876. No es la única huella que dejó entre nosotros la Montijo: otros hitos también en clave valenciana subrayan el enorme impacto que tuvo en su tiempo y cómo su legado continúa.

