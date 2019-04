Catedrales a la orilla del mar Las 'catedrales' de José Sanleón se podrán ver en la Marina hasta el 19 de mayo. / jesús signes El valenciano José Sanleón reinterpreta vidrieras, pináculos y torres en la exposición de la MarinaEl artista, que se inspira en seos como la de la ciudad del Turia, Notre Dame y Estrasburgo, presenta 50 de obras de la última década N. CAMACHO VALENCIA. Viernes, 5 abril 2019, 00:12

«Obsesión, pasión y locura». Con estas palabras describe el artista valenciano José Sanleón (Catarroja, 1953) su afición por las catedrales del mundo. Ese empeño en reivindicar los «espacios de espiritualidad» ha sido la fuente de inspiración de la exposición 'Seu', que ayer mismo se abrió al público en La Base, el enclave cultural de la Marina.

Comisariada por Fernando Castro, la muestra reúne medio centenar de piezas, realizadas en la última década, en las que las catedrales se convierten en lienzos e instalaciones geométricas, algunas de gran tamaño, que copan todo el espacio de La Base. Es más, en conjunción con el mar, el autor se ha afanado en «construir las obras», es decir, ha obviado el mero arte de pintar y se ha convertido en todo un artesano a la hora de elaborar unas creaciones que se nutren de materiales como el aluminio, la chapa o el metacrilato. El valenciano reinterpreta torres, pináculos y vidrieras en una exhibición que también pretende rendir tributo a «la luz, la altura de estas construcciones y la arquitectura». «He centrado el foco en el maestro constructor, el gran cerebro de estas creaciones, pero también en los escultores, en los encargados de la cerrajería, en los canteros...», afirma Sanleón, quien, además, cita algunas seos como la de Estrasburgo, Notre Dame, Orvieto (Italia) y, como no podía ser de otra manera, la de Valencia.

«En la catedral de la ciudad he estado muchísimas veces. Me llama la atención que, en la base de algunas columnas, hay representados cabezas de animales. Hasta hace unos tres años no lo descubrí y, en todos los libros que he leído, no encuentro las referencia de las razones de su existencia», dice.

Aún así, en estos templos de la «espiritualidad y el misticismo», un artista que se autodefine como «no creyente» navega por unos edificios «que están vivos». Para el comisario, con esta muestra se presentan las obras de un pintor que es «un corsario de la belleza». «No es un artista banal. Por ello, se fija en unas construcciones que marcaron el destino de occidente. No es una cuestión de que creer o no, sino de perseguir la belleza», afirma Castro.

Tanto es así que el propio Sanleón resalta cómo se empequeñece cuando visita una catedral. «Me fijo en el aspecto constructivo, en los elementos arquitectónicos. Pero también en su carácter espiritual. Aunque en mi visión también depende del momento emocional con el que miro las catedrales», confiesa el autor.

En esta muestra sigue con su «obsesión» por las seos, como ya mostró en la exposición que realizó en Fundación Bancaja hace unos años. Sin embargo, Sanleón abandona en este trabajo su carácter más transgresor -no hay que olvidar que suscitó mucha polémica en el año 2000 al prender fuego a una escultura que se había instalado en la entrada del IVAM-. Se deja llevar por unos escenarios en los que, asevera, «si hay algún sitio donde uno puede creer es en la catedral, creada por el ser humano, pero que contiene el misticismo que no existe en otros espacios».

«Es difícil pensar que la exposición pudiera quedar mejor en otro sitio. La luz de la Marina va a ayudar a Pepe Sanleón a buscar sus efectos», defiende Fernando Castro, quien también comisarió la anterior muestra que inauguró La Base. En ese caso, fue el proyecto de Antoni Miró, una exhibición que levantó polvareda al presentar en la Marina escenas sexuales explícitas e instantáneas de fuerte carga política. Pero, las obras de 'Seu', según Castro, nacen como «una alegoría de la catedral».