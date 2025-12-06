Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Números premiados de La Primitiva de este sábado 6 de diciembre
Logo Patrocinio
Roca Rey tras una tarde de triunfo en Valencia. Aplausos

Los carteles de las Fallas, prácticamente cerrados

El diestro Roca Rey, que no ha querido doblar, no descarta estar en la Feria de Julio

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

Estamos en los días clave, arden los despachos a la espera del cierre definitivo de los carteles de Magdalena y Fallas. Ferias tempraneras que van ... a provocar que del 8 de marzo al 19, haya toros sin parar en la Comunidad. Entre los dos cosos valencianos programarán sin solución de continuidad, incluidas varias jornadas de doblete, diez corridas de toros, dos de rejones, dos novilladas picadas (en Valencia las dos) además de varias tardes de festejos menores a la búsqueda de nuevos valores y media docena de los llamados festejos populares, una oferta (sin subvenciones, que se enteren los anti) que pone negro sobre blanco el gran arraigo de la tauromaquia en esta tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  4. 4

    Así perdió Valencia su milla de oro
  5. 5 Once años de prisión para un pederasta por agresión sexual y grabar en el baño a su hija y una amiga
  6. 6

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  7. 7 Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana
  8. 8

    El nuevo Consell, una estructura sobredimensionada para que Pérez Llorca intente ser candidato en 2027
  9. 9 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  10. 10

    La nueva noria navideña en la plaza San Agustín de Valencia: «Me ha decepcionado un poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los carteles de las Fallas, prácticamente cerrados

Los carteles de las Fallas, prácticamente cerrados