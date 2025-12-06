Los carteles de las Fallas, prácticamente cerrados

Estamos en los días clave, arden los despachos a la espera del cierre definitivo de los carteles de Magdalena y Fallas. Ferias tempraneras que van ... a provocar que del 8 de marzo al 19, haya toros sin parar en la Comunidad. Entre los dos cosos valencianos programarán sin solución de continuidad, incluidas varias jornadas de doblete, diez corridas de toros, dos de rejones, dos novilladas picadas (en Valencia las dos) además de varias tardes de festejos menores a la búsqueda de nuevos valores y media docena de los llamados festejos populares, una oferta (sin subvenciones, que se enteren los anti) que pone negro sobre blanco el gran arraigo de la tauromaquia en esta tierra.

El momento tiene su aquel y hasta su encanto. También sus disgustos. El taurinismo, si se acepta la expresión, o sea, toreros, empresarios, ganaderos y aficionados viven/vivimos estos días en un estado de efervescencia absoluta. Estos últimos, locos por saber, por enterarse antes que nadie de lo que se planea; mientras, el resto, los profesionales, negocian entre bastidores, filtran noticias interesadas, lanzan globos sonda, se felicitan y se dan la mano a la vieja usanza y/o despotrican según les haya salido la jugada. Es el momento en el que todos intentan marcar distancias en las negociaciones con unas exigencias de carteles y dineros, condiciones que estos días presentan como insalvables y que, posiblemente pasadas las primeras ferias, la cruda realidad les haga rebajar pretensiones y humos.

El nombre estrella de los dos abonos es Roca Rey. Posiblemente, seguro, el único que en estos momentos tiene el marchamo de muy taquillero, cuestión que le da autoridad y permite afirmar aquello de Manda RR -retirado Morante, más todavía- y sobre esa roca los empresarios se han apresurado a cerrar fecha, ganadería y compañeros que les aseguren su participación en el abono. En la capital de la Plana, el peruano comparecerá el viernes 13 con Manzanares y Pablo Aguado; en el Cap i Casal el sábado 14, como ya adelantásemos en LAS PROVINCIAS con Alejandro Talavante y el valenciano Samuel Navalón que lidiarán toros de Victoriano del Río.

Sin la baza de Morante y ante la necesidad de compactar una gran feria acorde a la categoría de la plaza, no hay que olvidar que las Fallas son la primera de primera, lo que supone ser un gran escaparate para todos, para los empresarios, para la propia ciudad, para toreros y ganaderos, parece que una sola tarde de Roca en Valencia sepa a poco. También debió parecérselo a la empresa y desde Nautalia llegaron a ofrecerle torear tres tardes, oferta que posteriormente rebajaron a dos y que tampoco aceptó el diestro peruano sin que la negativa fuese al parecer cuestión económica. Desde el entorno más próximo al diestro confirmaron a este medio que los planteamientos de la temporada pasan por torear en el mayor número de plazas, algo así como «queremos que a Andrés lo vean en todas partes», pero doblar actuación solo lo hará en Sevilla, Madrid y posiblemente Pamplona, aunque no descartaban, al contrario, volver una segunda tarde a Valencia, bien en la Feria de Julio o en la festividad del 9 d'Octubre.

Del resto de carteles de Fallas se confirman las líneas maestras que publicamos la semana pasada. El abono tendrá dos bloques de tres corridas y una novillada. La primera de estas abrirá feria el día 8 a modo de prólogo y tras un impase que podrían ocuparlo una novillada sin caballos con dos alumnos de la escuela, el viernes día 13 comenzarán los festejos mayores, con los toros de La Quinta y Román como argumento base, un encuentro que se carga de razones tras el éxito que alcanzaron toros y torero las pasadas fallas; el sábado 14 está reservado para la citada tarde estrella de Roca Rey y e15, domingo, está cerrada la terna con Sebastián Castella, Josemari Manzanares y Pablo Aguado. En la segunda parte del abono, que arrancará con una novillada el lunes 16, se reserva el 17 para una terna de toreros jóvenes en la que podría entrar David de Miranda, Víctor Hernández y un tercero que podría ser Fortes con la corrida de Santiago Domecq; el 18 sería el mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo que, finalmente, han decidido que en lugar de lidiar toros de tres divisas diferentes, lidiar una corrida completa de Domingo Hernández; y el 19, día de onomásticas y cansancio festero, al que la torería, ¡qué pena! considera de difícil convocatoria se ha potenciado la terna respecto a años anteriores con un cartel compuesto por Alejandro Talavante, de momento el único que hará doblete, Emilio de Justo y Juan Ortega, salvo rebelión final.

Para las novilladas con picadores, con encierros de Talavante y Fuente Ymbro, la representación valenciana correrá a cargo de Marco Polope y Juan Alberto y parece segura también la presencia del mejicano Emiliano Osornio al que apodera Curro Vázquez y del que se cuentan maravillas, y no se descarta la presencia de la novillera Olga Casado.