Carmen,el mito que mejor suena

El personaje creado en una novela se hizo eterno con una ópera. Ahora baila a ritmo de salsa. El montaje del británico Christopher Renshaw es la última adaptación musical de la cigarrera gitana que inspiró a Georges Bizet

La ópera nació en los salones renacentistas (entre eruditos y artistas, hombres en su totalidad evidentemente) para que algún día llegara 'Carmen' y pusiera todo patas arriba. Ella justifica todo el género. Si desaparecieran las obras maestras de Mozart, Rossini, Wagner... habría esperanza si quedara la partitura de Georges Bizet. En la música y la tragedia de la cigarrera gitana, basada en la novela de Prosper Mérimée, se concentra lo mejor de la ópera como híbrido avasallador. Canto, danza, escenografía, vestuario, poesía y... melodías soberbias.

El genio de Bizet ha inspirado un sinfín de adaptaciones. La última, el musical del director inglés Christopher Renshaw 'Carmen La Cubana', estrenado hace un par de temporadas en el Théâtre du Châtelet de París con gran éxito de público y crítica. Ahora, después de tres semanas en el Sadler's Wells de Londres, llega el turno de la gira por Alemania y Suiza. Y antes de fin de año, aterrizará en China.

Es una versión que ha recibido todos los parabienes del Gobierno de Xi Jinping. No en vano se ambienta en La Habana prerrevolucionaria, con un Don José que sirve en las filas del Ejército del dictador Fulgencio Batista y un Escamillo que no es torero, sino boxeador y amigo de Fidel Castro. ¿Y Carmen? Una cigarrera que baila al compás de salsa, bolero, cha-cha-cha, palo, danzón, makuta...

El elenco es caribeño y los arreglos orquestales han corrido a cargo de Álex Lacamoire, un compositor con tres premios Tony y otros tantos Grammy. El libreto tiene el sello del poeta y dramaturgo Norge Espinosa Mendoza, nacido en Villa Clara, donde los nostálgicos del castrismo pueden visitar el mausoleo de Che Guevara. La impronta política de 'Carmen La Cubana' es evidente, pero no desentona.

«El contexto prerrevolucionario me gusta porque es un clima de crisis, inestable y peligroso como el temperamento de Carmen. Hay un fatalismo atroz en toda la obra», reflexiona Christopher Renshaw. Muy respetado en Broadway por 'We will rock you' y 'The King and I', no ha dudado en arriesgarse con un musical que sigue los derroteros de 'Carmen Jones' (1954), la película de Otto Preminger que trasladaba la historia a una fábrica de paracaídas en Estados Unidos, con protagonistas afroamericanos (Dorothy Dandridge y Harry Belafonte) y una banda sonora que se apoyaba en la partitura de Bizet.

También al son de Beethoven

Más de 150 filmes confirman el filón de 'Carmen'. Explotada hasta la saciedad, se mantiene en pie y desafiante. Superó en su día las burlas de Charles Chaplin, que rodó una parodia en 1915 para mofarse de los celos y las vampiresas; y tampoco salió mal parada en 'Prénom: Carmen', de Jean-Luc Godard, transformada en terrorista y ladrona de bancos y, todavía más sorprendente, arropada con una banda sonora de Beethoven y no de Bizet. ¿Por qué no? Capaz de romper todas las ataduras y clichés, la figura de Carmen conquistó al jurado y le valió a Godard el León de Oro del Festival de Venecia en 1983.

La gitana se reinventa cada temporada, sobre todo en los espectáculos en vivo. La lírica, el ballet y el flamenco dan alas a un personaje inagotable. No se amilana. Lo mismo se pasea a la sombra de un toro de Osborne -en el montaje operístico de Calixto Bieito- que asoma la cabeza vestida de orangután para cantar la 'Habanera', en la versión del australiano Barrie Kosky. Todo lo aguanta con alegría y arrogancia. Sabe gozar en mallas y girando furiosamente sobre zapatillas de puntas en las coreografías de Roland Petit y Alberto Alonso; o luciendo vestido de faralaes y estampa de esfinge en las adaptaciones flamencas de Salvador Távora y Sara Baras. En todo momento se las apaña para fascinar y erizar los deseos, incluso sin mover un dedo: el perfil hierático de 'Le Carmen des Carmen', con el trazo de Picasso, y los dibujos siniestros de Benjamin Lacombe, que ilustran la reedición de 'Carmen' en la editorial Edelvives, cautivan al espectador al primer golpe de vista.

Condesa de Montijo

¿De dónde salió esta cigarrera indómita? Quién sabe. Empezó a tomar cuerpo en una charla de Mérimée con la condesa de Montijo, futura suegra de Napoleón III. El espíritu de Carmen se conjuró entre copitas de jerez, risas y algo de coqueteo. No podía ser de otra manera. El hispanista francés siempre visitaba a la matriarca de sangre azul cuando iba a Sevilla y, entre otras cosas, se ponía al día de los cotilleos que circulaban por la capital hispalense. Así conoció la historia de una obrera de la Fábrica de Tabaco que había conquistado a un joven de la nobleza. Algo insólito para la madre de Eugenia de Montijo, que no concebía que un aristócrata quisiera algo más que sexo de una gitana. «Lo quiere dejar todo por ella, ¿se lo puede creer?», le preguntó la condesa.

Claro que se lo podía imaginar el futuro autor de 'Carmen'. No tardó en concebir la historia de una cigarrera «bajita y bien formada, de pelo negro como ala de cuervo y ojos de lobo»; y del soldado navarro José Lizarrabengoa, «rubio, de ojos azules, boca grande y hermosa dentadura». En la novela de Mérimée son polos opuestos de la cabeza a los pies. Ella es burlona y altanera y él, taciturno y de puñalada fácil. Ya en su tierra natal, Lizarrabengoa ha matado a un hombre por una disputa en un partido de pelota. El texto, publicado en 1847, es pintoresco y no le faltan comentarios ofensivos sobre el pueblo gitano.

Muy distinta es la ópera de Bizet, estrenada en 1875, que contribuyó a inmortalizar a la pareja. A ella le dio toda la hermosura de una criatura salvaje y libre. A él, la represión de un joven militar apegado a su madre y el hogar, que deserta por ella y enloquece de celos. El torero Escamillo, que no aparece en el texto de Mérimée, es el tercero en discordia. La gitana y el matador son almas gemelas que plantan cara a la vida y la muerte con descaro. El militar navarro es la bestia herida que cae de rodillas al final, después de acuchillar a la mujer que ha terminado odiando con toda el alma.

«Carmen ama el riesgo. Salta al ruedo todos los días». Así lo pensaban los libretistas (Halévy y Meilhac) que reconvirtieron el texto de Mérimée para que Bizet le pusiera música. Ni se imaginaban lo que estaban haciendo. Crearon un mito. Una criatura destinada a no morir nunca.