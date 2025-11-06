Los cantantes Vicco, Danny Ocean, Chiara Oliver y Enol sueltan tortugas rescatadas en el Mediterráneo Se trata de una iniciativa de LOS40 en colaboración con la Fundación Oceanografic en el marco de LOS40 Music Awards que celebran este viernes en Valencia

Los cantantes, durante la suelta de las tortugas en la playa de La Garrofera.

Los cantantes Danny Ocean, Vicco, Bombai, Chiara Oliver y Enol han participado este jueves en la suelta de tortugas al Mediterráneo, concretamente en la playa de la Garrofera. Se trata de una iniciativa de LOS40 en colaboración con Fundación Oceanografic, que se ha realizado en el marco de los premios 'LOS40 Music Awards Santander' que se celebran este viernes en Valencia y para los que los artistas participantes están nominados.

La acción, desarrollada junto a la Fundación Oceanogràfic ha tenido como objetivo sensibilizar sobre la importancia de preservar los océanos y su biodiversidad a través de una experiencia que ha unido a la música con la divulgación científica.

Los ejemplares, que habían sido rescatados tras quedar atrapados accidentalmente en redes de pesca, han regresado a su hábitat natural después de completar su recuperación en el hospital de tortugas Arca del Mar.

Sobre estas líneas, los artistas, junto a los locutores de Los 40 Principales.

Tras la suelta, los asistentes se han trasladado al Oceanogràfic, donde han visitado el hospital de tortugas Arca del Mar. De la mano de José Luis Crespo, responsable de Divulgación, han conocido el proceso de recuperación y reintroducción de estos animales y el trabajo de conservación que se lleva a cabo en el centro.

La actividad se enmarca dentro del proyecto 'Juntos X El Mar', unas de las acciones más significativas que lleva a cabo 'El Eco de LOS40' para promover la conciencia ambiental y poner la música al servicio de las causas que conectan con la sociedad.

La jornada ha concluido con una actuación acústica de Bombai, embajadores de 'El Eco de LOS40', que han puesto la banda sonora a este encuentro con un repertorio en el que no han faltado algunos de sus temas más reconocidos: 'Vuela, 'Festival' o 'Contigo', entre otros.