Bravura y ecología se abrazan en la dehesa

Fernando Cuadri, el ganadero sabio, da un paso al lado en la dirección de la vacada familiar Sábado, 27 abril 2019

La noticia de la semana tiene nombre propio, Fernando Cuadri. El ganadero de Trigueros, Huelva, responsable de una de las vacadas de bravo más acreditadas de los últimos cincuenta años, ha anunciado que da un paso al lado y deja el día a día en manos de sus sobrinos Luis y Fernando. Así lo ha corroborado el propio criador: «Seguiré llevando la representación de la vacada durante algún tiempo, pero las decisiones de selección, alimentación, manejo, personal... dependen ya exclusivamente de ellos». Fernando, más allá de haber dirigido durante casi medio siglo una de las ganaderías más respetadas y temidas, se ha distinguido por su ecologismo real y como uno de los mayores defensores del medio ambiente.

Sus toros, los cuadris, un auténtico tesoro genético, se pueden considerar un encaste propio alcanzado a partir de una mezcla de sangres. El ganadero lo explica: «Mi padre quería tener santacoloma-ibarra, es decir lo anterior al cruce con saltillo. Y le compró a Esteban González, un ganadero de Utrera, que además de lo de Santa Coloma puro tenía Urcola, Félix Suárez y Pérez Concha. Lo llevaba por separado pero lo vendía todo. Mi padre le compró tres camadas de hembras con la idea de quedarse sólo la parte de santacoloma pero comenzó a tentar y finalmente dejó lo que le gustaba al margen de la sangre que tuviese». Aquel criterio dio paso a los cuadris actuales. De los porcentajes que quedaron de cada rama no hay información exacta, asegura, solo se sabe que son cuadris.

Los toros de Fernando tienen como sede dos fincas de la provincia de Huelva, Comeuñas y Cabeza Pelá, dos auténticas reservas de la biodiversidad solo posibles gracias a la crianza del toro. A estas alturas del año, con los primeros soles, los lomos de los toros comienzan a brillar de puro lustre. Es un estado que se repite todas primaveras. Las aves descansan allí de sus viajes intercontinentales y es frecuente la presencia de grupos de guiris en perfecta formación, piel rosácea y lentes de sabio, armados de cámaras y teleobjetivos, camino de los lugares estrategicos desde donde pretenden observar una colonia de grullas o de cigueñas que van de paso. Se les adivina felices, cual si hubiesen encontrado el plano del tesoro. Algún día habrá que explicar al mundo la importancia que tiene el toro bravo en la protección de las aves y fauna en general. Para que se enteren si es que se quieren enterar los ecologistas más recalcitrantes o habría que decir los ecologias menos ecologistas. En Comeuñas, camino de África o a la vuelta, según la época, miles de aves comen bellotas y descansan en los cabezos de sus lindes con la seguridad de que no las van a molestar, sabiendo que su majestad el toro las protege de intrusos y alborotadores. Y no solo las aves, cuando llega el tiempo de las monterías en las fincas aledañas, las reses que escapan de las escopetas y rifles encuentran refugio y paz en los cercados de los toros.

Es una realidad muy generalizada, las fincas ganaderas del bravo son ecosistemas naturales fantásticos gracias a la protección que surge de su propia condición. Estas dehesas no se labran o apenas se labran y por tanto no se matan las simientes y otro tanto se podría decir de la fauna por la tranquilidad que da a las especies la presencia de los toros. En marzo abundan en Comeuñas los meloncillos, los hurones, los turones, los zorros y en cuanto a aves, es zona de descanso de las migraciones y se ven por doquier chorlitos, avefrías, grullas, cigüeñas... un tesoro que desaparece radicalmente poco más allá de sus lindes.

La camada del 19

Esta temporada, los toros de la H tumbada, solo van a lidiarse en tres plazas: una corrida en Madrid, otra en Huelva y una novillada en Calasparra. «Es una camada cortita y nuestro paso por Las Ventas va a ser vital. El año pasado no fuimos y en los anteriores no rodaron las cosas bien. En ganaderías de este estilo, a las que las figuras no les tienen cariño y en las que se depende tanto del aficionado, los fracasos se pagan muy caro y nosotros el petardo del año pasado en Valencia aún lo estamos acusando... Ojalá salga todo bien en San Isidro y remontemos», ha declarado Fernando en Aplausos.

Los cuadris son toros con personalidad, distintos. Muy corpulentos, fácilmente llegan a los seiscientos kilos, hondos, acapachados de cuerna, pitones negros y duros, son toros de indómita casta, que figuran entre los más difíciles de banderillear. Todo ello consecuencia de unos criterios de selección muy propios y un manejo muy singular, fruto de las vivencias de Fernando y su observación de la naturaleza. En Juan Vides, por ejemplo, no hay tienta de sementales, tarea vital en la gran mayoría de las ganaderías. Aquí la selección de los toros padre se hace a la vera de la lumbre, en cónclave familiar. Sacan los libros, repasan el juego de las camadas anteriores y eligen. Un factor muy importante en la elección es que haga mucho tiempo que ningún componente de esa familia haya padreado. De esa forma se evita la consanguinidad.

La elección se hace entre los utreros. Las hechuras es otro factor que se tiene en cuenta. Una vez elegidos se les echa a un lote de veinticinco vacas. Después de la primera cubrición se les aparta a la espera de los resultados que den las becerras en la tienta. Así que cuando cumple seis años el aspirante se encuentra definitivamente con su futuro: o el cuadro de honor de la casa, es decir pasa a ser semental y por tanto a gozar del más elevado estatus o se vende directamente a las calles, mercado por cierto en el que los cuadri tienen el máximo cartel en tierrras valencianas. Tanto, que hay lista de espera y hasta, me consta, tráfico de influencias para conseguir un ejemplar.

Oficios por familias

No es una ganadería muy extensa, larga en términos camperos, en torno a las ciento sesenta vacas. Que se dividen en aproximadamente veintiocho familias cuya denominación es una autentica carta genética, que permite seleccionar, adivinar cualidades comunes y parentescos. Las agrupan por oficios. Cada familia un gremio como quien dice. Entre las relacionadas con el calzado está la célebre Zapatillera que llegó a ser la más vieja de la casa, la Tacholera, Mediasuela, Taconera madre del toro de Curro Díaz en Madrid o la Puntera a cuyo hijo le cortó El Cid dos orejas en Huelva. La relacionadas con el jardín no se quedan atrás a la hora de dar toros ilustres, Clavellino se llevó veinticinco premios en Madrid en la feria del 93, a un Jardinero le dieron el premio de Zaragoza, Poleo se hizo celebre en San Isidro del 96. Y podríamos hablar de la familia de las Tratante, es decir de la Desconfiada, Romana, Contratista.... de las relacionadas con los barcos o con los trenes entre las que están la Fogonera, la Maquinista y no olvido que a un Revisor lo indultaron. La familia de las Brujas con toda su parentela, está también entre las más reconocidas, Brujas, Curanderos, Hechiceros, Magos, Adivinos, Nigromantes...

El tiempo es determinante en los porcentajes de nacimientos de hembras y machos de cada paridera, cuenta Fernando. «A una primavera mala le sigue el nacimiento de más hembras. La naturaleza entiende que ha habido más bajas y lo dedica a repoblar. Hace dos años fue malísima y las hembras doblaron a los machos y éste, con los mismos sementales y el mismo número de vacas llevan ventaja los machos por ahora».

Pues si lo dice Fernando Cuadri, verdad será.