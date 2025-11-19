Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer observa una de las piezas de la ópera 'Parsifal' que la Generalitat cederá al Ayuntamiento de Valencia para el futuro Centro de Interpretación del Santo Cáliz. JESÚS SIGNES

Bombas Gens, Secuoya y una empresa que organiza experiencias inmersivas en El Prado y la Alhambra aspiran al futuro museo del Santo Cáliz

Cinco firmas pugnan por suministrar el equipamiento y los contenidos multimedia del espacio que abrirá en 2027 en la Casa del Relojero de Valencia

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:37

Valencia debe contar en 2027 con dos nuevos espacios museísticos de primer nivel que deben aportar un salto de calidad a la ciudad a nivel ... cultural. Uno de ellos será el espacio de Sorolla, con las obras de la Hispanic Society, impulsado por la Generalitat. Y el otro, el Centro de Interpretación del Santo Cáliz, que espera congregar cada año a unas 50.000 personas en la Casa del Relojero. El Ayuntamiento encargó hace más de un año el proyecto museográfico a Eusebio López, profesional de reconocido prestigio, autor del diseño de la exposición permanente de L'ETNO, galardonado en 2023 con el Premio al Mejor Museo Europeo del Año (EMYA). El espacio ofrecerá una amplia experiencia inmersiva, en la que se emplearán las últimas tecnologías. Y en este sentido, cinco empresas de primer nivel pugnan por suministrar el equipamiento y elaborar contenidos multimedia que se expondrán en el recinto.

