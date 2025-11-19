Bombas Gens, Secuoya y una empresa que organiza experiencias inmersivas en El Prado y la Alhambra aspiran al futuro museo del Santo Cáliz

Valencia debe contar en 2027 con dos nuevos espacios museísticos de primer nivel que deben aportar un salto de calidad a la ciudad a nivel ... cultural. Uno de ellos será el espacio de Sorolla, con las obras de la Hispanic Society, impulsado por la Generalitat. Y el otro, el Centro de Interpretación del Santo Cáliz, que espera congregar cada año a unas 50.000 personas en la Casa del Relojero. El Ayuntamiento encargó hace más de un año el proyecto museográfico a Eusebio López, profesional de reconocido prestigio, autor del diseño de la exposición permanente de L'ETNO, galardonado en 2023 con el Premio al Mejor Museo Europeo del Año (EMYA). El espacio ofrecerá una amplia experiencia inmersiva, en la que se emplearán las últimas tecnologías. Y en este sentido, cinco empresas de primer nivel pugnan por suministrar el equipamiento y elaborar contenidos multimedia que se expondrán en el recinto.

El Consistorio abrió el expediente relativo a la contratación de este servicio para la experiencia inmersiva de la exposición del Santo Cáliz, al que concurrieron seis firmas. Con el proceso de evaluación en marcha, tras la primera criba una ya ha quedado descabalgada. El motivo, uno que refuerza el papel determinante de las nuevas tecnologías en el futuro espacio: el de la propuesta de los contenidos audiovisuales, donde era necesario obtener al menos 8 puntos de 15 posibles. La mercantil que finalmente se haga con el servicio se decidirá una vez se abra el sobre con la valoración económica de cada una de las propuestas. En esta carrera, por el momento la que parte con ventaja es Nunsys Soluciones Tecnológicas S. A. firma con experiencia en la ciudad, pues ha sido la responsable de la digitalización de los datos del Oceanogràfic. Además, se le han adjudicado contratos millonarios y de gran importancia del Ministerio de Defensa referentes a la telemedicina y sus comunicaciones.

Nunsys es la que parte por ahora con ventaja gracias a uno de los criterios de evaluación, el de generación de contenido para cargar en la APP turística, encuestas y estadísticas. Deberá competir todavía con otras mercantiles también de gran prestigio, entre las que destaca la presencia de Bombas Gens S. L., responsable del primer espacio expositivo, con características audiovisuales e inmersivas de Valencia. El recinto ubicado en la antigua fábrica de bombas hidráulicas de Marxalenes puede ser un modelo o guardar semblanzas con el espacio dedicado al Santo Cáliz previsto para 2027. Esta propuesta se hizo fuerte en sus contenidos audiovisuales, aunque en el global es la tercera a falta de la valoración económica.

Bombas Gens está por delante de la Secuoya Nexus, una de las empresas de Secuoya Content Group, importante conglomerado de firmas de producción de contenidos audiovisuales y que ha creado casi todo tipo de productos tanto para la gran pantalla como series y documentales de televisión, así como campañas de publicidad. Entre la infinidad de contenido de todo tipo que ha generado este grupo, la filial Secuoya Studios creó un documental sobre Joaquín Sorolla. También es responsable de otras series con público objetivo tan diverso, como por ejemplo 'El pueblo' o 'El desafío: ETA'.

Con mejor valoración tanto que Bombas Gens como Secuoya Nexus está GVAM Guías Interactivas, que ha destacado en la propuesta técnica del cubo Inmersivo. Esta firma tiene una amplia experiencia en exposiciones similares a la que se pretende abrir en Valencia de cara a 2027. Ha realizado trabajos para espacios tan importantes a nivel nacional como el Museo de El Prado de Madrid y la Alhambra de Granada. Además, ha operado en la difusión de los contenidos que albergan diferentes catedrales como la de Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela o Palma de Mallorca.

La quinta firma en la carrera por ser una pieza fundamental en el futuro espacio dedicado al Santo Cáliz es Deusens Hyperexperience S. L., que ha realizado trabajos relacionados con la realidad virtual para multinacionales de sectores diversos: por ejemplo un videojuego para McDonald's o la campaña de Audi de cara al Dakar de 2024. Sus opciones de acceder al contrato, no obstante, parecen remotas, pues parte por detrás tanto de Secuoya como de Bombas Gens y está a más de diez puntos de las dos alternativas más valoradas antes de examinar la propuesta económica.