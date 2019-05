Bertín Osborne: «No me interesan los salvapatrias con ideas de bombero» El artista Bertín Osborn, durante un concierto. / Jesús Hellin Cita con sus seguidores en Valencia El cantante, que mañana presenta en Les Arts su último espectáculo, asegura que Julio Iglesias rechazó su invitación a entrevistarle LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 2 mayo 2019, 01:35

Bertín Osborne vuelve a Valencia. Mañana a las 21 horas presentará en el Palau de les Arts su último disco: 'Yo debí enamorarme de tu madre'. En conversación con LAS PROVINCIAS habla de ese trabajo y del espectáculo que le acompaña. No evita pronunciarse sobre cuestiones políticas que le preocupan y expone que espera que el nuevo Gobierno «defienda la unidad de España».

–Viene a Valencia a presentar su nuevo disco 'Yo debí enamorarme de tu madre'. ¿Qué ofrece con este trabajo?

–Es una continuación de todo lo que he hecho durante toda la carrera. He incorporado cuatro canciones. Ahora no voy con la 'big band', sino con un mariachi. El espectáculo es muy bonito, muy divertido y más mejicano que el anterior.

–¿A qué responde ese título?

–Es el título de la canción que hace 47 años hizo José Alfredo. Es un tema que no había cantado prácticamente nadie. El autor la escribió hace más de cuarenta años y en Méjico la están redescubriendo ahora. Además, hay dos canciones inéditas de José Alfredo que me ha regalado su familia.

–En el espectáculo incluye anécdotas de su trayectoria, ¿nos puede adelantar alguna?

–No, además, improviso. Todos los días no cuento la misma. Yo comento anécdotas relacionadas con alguna canción que canto, son casi todas muy divertidas. Tengo para escribir un par de libros.

–¿A quién no ha sentado en el sofá de su casa y está deseando que se siente?

–La entrevista soñada es la del Rey. Julio Iglesias me dijo que no porque le iba a sacar lo que no quería decir.

–¿Acercará a la cocina de su casa al nuevo presidente del Gobierno?

–Supongo que sí. Ya he llevado a varios que se presentaron, a algún expresidente y a otro en activo.

–¿Qué pregunta le haría a un independentista catalán?

–Podrían ser muchas. Lo único que les digo es que uno se tiene que adaptar a la legislación vigente. No se pueden saltar las leyes cuando a uno le apetezca. Hay una ley y si quieren cambiarla que la cambien, que también se puede. Pero por mucho que quieran engañar a los niños, Cataluña nunca fue independiente. En cualquier caso sería el Reino de Aragón.

–¿Qué le pide al nuevo Gobierno que se forme en España?

–Que defienda la unidad del país, sus costumbres y tradiciones. Y que se atienda el progreso económico porque lo que queremos todos es vivir mejor. No pueden venir salvapatrias con ideas de bombero a traer ideas que no han funcionado en ningún sitio. Y si no que miren a Venezuela. Pido que se apoye a los empresarios medianos y pequeños, que son los que crean empleo y riqueza para el país, a todos nos irá mejor.

–¿Cómo ve el futuro de España con un gobierno de Pedro Sánchez?

–Lo veré muy bien si es capaz de tener un PSOE como Dios manda y no hace coaliciones con partidos que quieren romper la unidad de España.

–¿Y si hubiera sido Pablo Casado?

–Supongo que habría intentado lo principal, que es mejorar la economía.

–¿Y si la opción fuera Albert Rivera?

–Es el que más experiencia tiene. Las cosas irían relativamente bien y cómodas.

–Dijo recientemente que votaría a un partido que conservara las costumbres y tradiciones, ¿cuáles no está dispuesto a perder y teme que corren peligro?

–En general, nuestra forma de vivir, las tradiciones de nuestros abuelos. Se trata de costumbres que hay gente que quiere destruir porque suenan a español.