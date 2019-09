Berklee quiere despejar su futuro en Valencia La prestigiosa escuela inauguró un nuevo curso académico hace unas semanas. / TXEMA RODRÍGUEZ La prestigiosa escuela musical pide a la Generalitat que acelere la renovación del convenio. La institución, cuyo acuerdo con el Consell finaliza en 2021, busca asegurar la continuidad del campus en la ciudad NOELIA CAMACHO Valencia Miércoles, 18 septiembre 2019, 00:34

Era 2010 y la prestigiosa Berklee College of Music, con sede en la ciudad estadounidense de Boston, anunciaba la creación de su primer campus fuera de EE UU . El enclave elegido era Valencia. Fue un hecho excepcional que situaba a la capital del Turia como uno de los epicentros de la formación musical. El primer acuerdo fue suscrito en diciembre de 2010, con una vigencia de una década. A los cinco, la organización debía expresar su deseo de renovarlo, aspecto que se concretó en 2016. Pero vencerá en 2021. Puede haber quien piense que queda un mundo. Sobre todo en una Administración público con tiempos de gestión distintos a los de entidades privadas. Pero en el campus de la prestigiosa institución se trabaja con vistas al futuro. Los cursos se planifican con años de antelación. Es más, en 2017, María Martínez Iturriaga, máxima responsable de la sede valenciana ya presagiaba la incertidumbre que la no concreción de la renovación del acuerdo suponía para Berklee. «No tenemos garantías de que nos podamos quedar en Valencia, y eso nos genera cierta inquietud», dijo.

Pasados dos años, las cosas siguen igual. El futuro está en el aire. Sobre todo, en un campus que mantiene su apuesta por seguir en la ciudad. Desde la institución, según fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, muestran cautela. Aunque piden celeridad a la Generalitat para que antes de que finalice 2019, haya ya sobre el papel que la escuela pueda seguir desarrollando sus proyectos en la capital.

Tres meses quedan para que termine el año. En los responsables de la Berklee, según manifestaron ayer a este periódico, hay optimismo «y sabemos de la voluntad de la Generalitat de que continuemos en Valencia». Es más, afirman que antes de verano, en un encuentro informal con representantes del Consell se volvió a insistir en que el Gobierno valenciano quiere que Berklee mantenga su actividad en la región.

Aun así, el reloj va corriendo. En la institución musical trabajan en un plan estratégico para cinco años en el que sentar las bases del futuro en lo que se refieren a planes de estudios, estrategias y configuración del profesorado. «Nosotros estamos haciendo los deberes», aseguran. Reiteran que en la sede de la prestigiosa escuela en Boston «están muy contentos con el campus de Valencia» pero necesitan que el tema administrativo se resuelva antes de que termine este año. «Sabemos que no hay reticencias a continuar con el acuerdo entre ambas instituciones. Hay margen para que se firme antes de que acabe 2019», insisten.

La prudencia gana a la exigencia, aunque Berklee quiere despejar su futuro lo antes posible. Mientras llega la esperada renovación, hace apenas dos semanas que la institución arrancó su octavo año académico en Valencia. Unos 290 estudiantes procedentes de 39 países, entre los que se encuentran EE UU, México, Argentina, Jordania, el Líbano, China, Singapur, Malasia, Australia, Ghana o Uganda, participan en alguno de los cursos que imparten la entidad. Entre ellos, hay nueve alumnos españoles, cinco de ellos estudiantes de máster.

Muchos de ellos han llegado a Valencia a través de los programas de intercambio Berklee Study Abroad y First Year Abroad. Este último permite a los estudiantes de Berklee Boston cursar parte de sus estudios en el campus de la escuela en capital del Turia. Asimismo, la escuela ofrece cuatro programas de máster de alta especialización: 'Music Production, Technology and Innovation', 'Contemporary Performance (Production Concentration)', 'Scoring for Film, Television and Video Games', y 'Global Entertainment and Music Business'. Como reveló la escuela hace unos días, para este ejercicio, además, se ha incrementado en cerca de un 40% el importe destinado a becas para los estudiantes de estos programas, superando el importe de 1,4 millones de dólares.

Berklee Valencia se convirtió, desde su puesta en marcha, en el primer campus internacional establecido por la institución fuera de sus fronteras. Desde su sede en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la escuela ha desarrollado sus actividades con el objetivo de diseñar el horizonte profesional de sus alumnos, llegados desde todos los rincones del planeta.

El campus quiere seguir en Valencia. Muestra optimismo ante la falta de concreción de la administración pública. Espera que la voluntad de los responsables de la Generalitat se materialice en un documento firmado. En él, se recogerá, si llega a buen término, el periodo por el que renovará la entidad para desarrollar su trabajo en Valencia.