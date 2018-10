El Bellas Artes no solucionará los problemas de climatización hasta 2019 'Pentecostes', de Borrás. / LP El museo tiene pendiente renovar el próximo año la refrigeración de las salas de la colección permanente, donde una obra ha sufrido daños por la humedad LAURA GARCÉS VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:42

La solución a los problemas del sistema de climatización del museo de Bellas Artes tendrá que seguir esperando. Las previsiones apuntan a que será el año que viene cuando la actuación llegue a las salas de la colección permanente de la pinacoteca valenciana, donde se acaban de detectar daños a consecuencia de una humedad elevada en la tabla renacentista 'Pentecostés', del valenciano Nicolás Borrás. Ahora ha sido esta obra, pero hace tres años el museo ya tuvo que afrontar un indeseado incidente, también derivado de problemas con la climatización del espacio. Entonces se vieron dañados 17 obras, entre ellos, varios Sorolla, piezas de Vicente López y lienzos de Van Dyck.

La situación no es nueva, pero sí obliga a cambiar el sistema de climatización de la planta baja y también del de la primera, tal como aseguraron fuentes del San Pío V. El proyecto ya está redactado y el procedimiento administrativo en marcha.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la sustitución de la maquinaria tiene un coste de alrededor de 300.000 euros. La intervención, según las mismas fuentes, «no necesariamente» acarrearán el cierre de las salas.

Los fallos del sistema de aire acondicionado obligan al personal a revisar cada día el estado de las obras

Mientras todas estas actuaciones llegan, los gestores del museo están saliendo al paso de los problemas ocasionados por el sistema de climatización. Así, la detección del daño en el 'Pentecostés' ha llevado, según David Gimilio, conservador del San Pío V, a que ahora, además de las revisiones de cada lunes, como una «excepcionalidad», se incluya un reconocimiento diario «entre las ocho y las 10 de la mañana», antes de la apertura al público de las salas.

Desperfectos en Borrás

Gimilio aseguró que sólo se ha visto afectada la tabla de Nicolás Borrás y que los daños sufridos «no son graves», además de que ya están reparados. No fue necesario retirar la obra de su espacio habitual y ayer podía visitarse como cualquier otro día.

La reparación se pudo llevar a cabo en la misma sala. La restauradora, como informó Gimilio, sometió el lunes las áreas afectadas a un sistema de aspiración y con posterioridad aplicó fungicida.

El técnico en conservación se mostró cauto ante la posibilidad de que puedan encontrase con otras situaciones similares, si bien aseguró que «en principio no» temen escenarios como el protagonizado por del 'Pentecostés'.

Gimilio hizo hincapié en que «si no ha aparecido ya» el mismo problema en otras obras, cabe pensar que no va a suceder. Insistió en esperar al próximo lunes para conocer el curso de los acontecimientos y advirtió de que no todas las obras siguen los mismos procesos de restauración, de ahí que en algunas pudo en su día haberse aplicado fungicida y en otras no. El camino que se siguiera para restaurar podría determinar que ahora se desencadenasen procesos distintos sobre obras que se exponen en la misma sala que la de Borrás y que también son tablas.

El museo dio a conocer el lunes a través de las redes sociales que el pasado julio se registró un «repunte de humedad en salas», como consecuencia de una «descompensación de las máquinas enfriadoras que se solucionó mediante la incorporación, por procedimiento de emergencia, de dos máquinas climatizadoras de 180 Kw cada una». Los técnicos había observado eflorescencias, manchas blanquecinas resultado de presencia de humedad .

En cuanto a las actuaciones sobre los aparatos de climatización, Gimilio aseguró que en los últimos años se han ido haciendo algunas reparaciones distribuidas en distintas fases.

Algunas han consistido en sustitución de pequeñas piezas, otras en cambios de máquinas. Ahora habrá que esperar a que se cumplan las previsiones apuntadas y que sitúan el umbral de la solución definitiva el año que viene.