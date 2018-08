El Ayuntamiento pide presupuestos para reparar el trencadís del Palau de la Música El Consistorio no maneja plazos para iniciar las obras en la fachada cuatro meses después de que se desprendiera el material cerámico NOELIA CAMACHO VALENCIA. Jueves, 16 agosto 2018, 00:25

El Ayuntamiento de Valencia está pidiendo presupuestos para arreglar la fachada del Palau de la Música, una cubierta que vio como, hace ya cuatro meses, de una parte de ella se desprendió el trencadís, dejando un desconchón de cerca de un metro. Así al menos lo aseguró la presidenta del auditorio municipal y concejala de Cultura, Glòria Tello, cuando el pasado mes de junio, en el consejo de administración de la institución, fue preguntada por la oposición por la problemática del edificio, sin material cerámico desde el pasado abril.

Ante el requerimiento de uno de los miembros del organismo, la propia Tello, según recoge el acta de la reunión a la que ha tenido acceso este diario, argumenta que «se han pedido diversos presupuestos para reparar el trencadís». Además, y ante tal concisa respuesta, añade que también se ha solicitado el precio de reparación de la clausurada sala de exposiciones del Palau, cuya terraza requiere de unos trabajos de «impermeabilización para evitar filtraciones de agua».

Lo cierto es que, desde hace cuatro meses, el edificio no presenta su mejor cara. Fue en abril cuando se produjo un desprendimiento del trencadís plateado que corona su cubierta. Pasado todo este tiempo, en el auditorio municipal aún no se han iniciado las obras de reparación. Tampoco hay plazos, según fuentes oficiales del coliseo. Y eso que la propia Tello ya cuenta con el informe elaborado por la empresa que en 2009 instaló el material cerámico en la cubierta. El documento ha sido elaborado para esclarecer las causas del desprendimiento y, por ello, varios técnicos han estado realizando catas en la fachada. Pese a estar en su poder, el Ayuntamiento se escuda en trámites burocráticos para no desvelar lo recogido en el estudio de la caída del revestimiento cerámico. «La empresa instaladora (diferente a la que suministró las teselas) ha remitido el informe sobre la caída del trencadís y se seguirá el procedimiento oficial correspondiente», aseguran desde el auditorio municipal. «La firma ha ofrecido sus conclusiones al Consistorio y éste las analizará», señalan estas mismas fuentes. Pero la respuesta de la presidenta del auditorio que se recoge en el acta de la reunión del 6 de junio da alguna pista de las conclusiones que en él se relatan. La importancia del documento radica en saber quién debe ser el encargado de abonar la reparación. Las opciones se dividen entre la empresa instaladora, el seguro o el propio Consistorio, una institución que, según Tello, ya busca presupuestos para la reforma.

El gran desconchado resultante de los daños ocasionados en abril se encuentra en el lateral más próximo a la plaza Zaragoza. La falta de trencadís es evidente y se observa fácilmente. Como publicó este diario, el coliseo detectó que «el desprendimiento de una parte de trencadís» se registró en «los días de fuerte viento de ese mes», según fuentes del Palau. La primera medida que tomó el auditorio municipal fue reclamar a la empresa encargada de poner las teselas cerámicas un informe técnico. Después, y como también publicó este diario, llegó la colocación el julio pasado de una malla metálica sobre cúpula para evitar la caída de cascotes. «Por precaución», insistieron desde el auditorio municipal, que tomó esta decisión tres meses después de que se cayera el revestimiento.