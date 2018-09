El Ayuntamiento oculta el informe sobre la caída del trencadís del Palau de la Música Los operarios colocan una malla para evitar más desprendimientos de trencadís en el Palau de la Música. / consuelo Chambó El Consistorio se niega a hacer público el documento, que recoge las razones de los desprendimientos de la fachada el pasado mes de abril NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:04

¿Por qué se cayó el trencadís del Palau de la Música? ¿Falta de mantenimiento? ¿Desgaste de los materiales? ¿El viento fue realmente el causante del desprendimiento? Muchas son las incógnitas sobre lo sucedido el pasado mes de abril, cuando una parte del material cerámico plateado de la cubierta del auditorio municipal se despegó. Desde entonces, el coliseo presenta un desconchón importante en su fachada, que no ha sido reparado y del que, más de cinco meses después, aún se desconocen las causas de la caída.

Pero las respuestas a lo sucedido se encuentran en un informe, elaborado por la empresa que colocó el trencadís en 2009 y que el Consistorio tiene en su poder desde hace meses. Sin embargo, el documento no se ha hecho público. Ni siquiera a los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento, PP y Ciudadanos. El Ayuntamiento no sólo lleva escudándose meses para no hacer público el informe en el hecho de que el documento tiene que seguir una serie de pasos administrativos sino que, además, tampoco lo facilita a la oposición municipal.

Así al menos lo han confirmado a LAS PROVINCIAS tanto fuentes de Ciudadanos como del Partido Popular. Ambos grupos municipales han pedido de manera oficial acceder a la información que se detalla en el informe. Es más, el primero de ellos ya realizó hace más de tres semanas una solicitud por vía interna en el Consistorio para tener acceso a este texto. En este sentido, ayer mismo, los populares también se personaron en las dependencias de la Alcaldía para dejar constancia, de nuevo, del requerimiento de información sobre el texto, en posesión de la concejalía de Cultura desde hace semanas. Ambos partidos denuncian «la opacidad» que lleva a cabo el gobierno municipal al no hacer público un informe que desvelaría las incógnitas sobre lo sucedido el pasado mes de abril. Lo cierto es que la importancia del documento radica, sobre todo, en conocer no sólo las causas de la caída del trencadís sino en saber qué organismo se debe hacer cargo de la reparación -el Consistorio, la empresa que lo instaló o una aseguradora-. No obstante, tal y como adelantó este periódico, la propia concejala de Cultura y presidenta del Palau, Glòria Tello, aseguró durante una reunión del consejo de administración del auditorio del pasado junio que ya se habían solicitado presupuestos para la reparación de la cubierta del edificio. «Se han pedido diversos presupuestos para reparar el trencadís», afirmó a preguntas de la oposición sobre los plazos.

Unas obras que, sin embargo, no tienen fecha para arreglar los desperfectos de la fachada, apreciable a simple vista y con una malla que evita que otros posibles desprendimientos vayan a parar de nuevo a la vía pública. No hay que olvidar que los daños se encuentran en el lateral más próximo a la plaza Zaragoza.

Apenas quedan unos días para que la cantante valenciana Sole Giménez abra la temporada del Palau de la Música. La artista es la encargada, con una actuación benéfica, de iniciar las funciones en el auditorio. La vida normal llega al edificio municipal sin que se haya arreglado la fachada. El pasado agosto, un mes inhábil en el Palau, podría haberse utilizado para llevar a cabo los trabajos de reparación. Sin embargo, el arreglo del coliseo tendrá que esperar.

La inclusión del trencadís plateado en el Palau de la Música se realizó hace nueve años, cuando el edificio diseñado por José María Paredes se sometió a un lavado de cara. Se destinaron 784.000 euros procedentes del Plan Confianza del Consell. Nueve años después, parte del material cerámico se ha desprendido y requiere de una reforma.