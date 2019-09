Avalancha de decibelios en la nueva temporada Desde la recién encumbrada reina del pop, Camila Cabello, hasta los históricos The Who, el otoño llega cargado de novedades J. OLARTE Domingo, 15 septiembre 2019, 00:43

La industria musical ha sufrido una transformación radical debido a la revolución digital, pero mantiene algunas de sus estrategias comerciales tradicionales. Entre ellas, la estacionalidad que lleva a concentrar tras el verano novedades con proyección masiva. Mientras se sigue especulando con la presunta edición navideña de los esperados y demorados nuevos discos de Adele y Rihanna, las discográficas preparan para este otoño lanzamientos de altos vuelos comerciales. A las novedades anticipadas de estrellas como Taylor Swift ('Lover') y Lana del Rey ('Norman Fucking Rockwell'), le seguirán los trabajos de divas de nuevo cuño como la americana de origen cubano, y artista más escuchada en Spotify, Camila Cabello.

La multinacional Sony ha adelantado dos sencillos de su próxima reválida, 'Romance'. Pronto rivalizará con el astro del hip hop Kayne West, que en unos días amplía su producción con 'Jesus is King', su nuevo álbum. También concurren en el nuevo ejercicio discográfico los hermanos Gallagher (Oasis). Liam añade la edición en quince días de su segundo disco en solitario 'Why Me? Why Not', mientras que Noel publicará tres temas nuevos y remixes bajo el título de 'This Is The Place'.

Para las próximas semanas están también preparados nuevas referencias brit de grupos de épica emocional como Keane ('Cause and Effect'), de indie rock de estadio a lo Foals ('Everything not Saved Will Be Lost Part 2'), de neopsicodelia (Temples, 'Hot Motion'), electropop (Metronomy, 'Forever') o de cantautores afrobritánicos de folk con alma como Michael Kiwanuka, que estará en el BIME el 1 de noviembre, en el BEC de Barakaldo, para exponer su tercer disco homónimo. Otros que regresan con nuevos trabajos puntales del ámbito de sonido americano y del country folk autoral son Wilco, que el 4 de octubre alumbran 'Ode to Joy' -adelantado en el Azkena vitoriano- y Mark Lanegan, con 'Somebody's Knocking'.

El segmento de público adulto que sigue comprando discos físicos podrá seguir reivindicando a los clásicos que se perpetúan en el tiempo con nuevo material. Manteniéndose como uno de los mitos más activos de la era dorada del rock, Neil Young anuncia para el 25 de octubre un nuevo álbum con su banda Crazy Horse titulado 'Colorado'. También vuelven los históricos Status Quo con 'Backbone'; The Who, con su «mejor disco desde 'Quadrophenia'», según su cantante Roger Daltrey; The Cure (que anuncian nuevas canciones once años después) y The Pixies.

La escena de pop rock peninsular tiene fechas marcadas en rojo en su agenda otoñal. La navarra Amaia Romero lanzará finalmente el día 20 de este mes su esperado debut, 'Pero no pasa nada', que se presentará el 23 de noviembre por Les Arts.

Dos días antes estará disponible lo nuevo de Estopa, que cuatro años después, retornan con 'Fuego'. En su estela se movió en sus comienzos Melendi que tiene ya preparada la inminente edición de su nuevo álbum 'Mi cubo de Rubik'.

El pop rock nacional generalista se revitaliza con las nuevas composiciones de Amaral, que acaban de dar réplica a su oscuro antecedente 'Nocturnal' con su novedad 'Salto al color'; Quique González, que estrena el 18 de noviembre 'Palabras Vividas', nuevo álbum con versos de Luis García Montero. Loquillo, por su parte, se reivindica como 'El ultimo clásico' en su inminente nuevo largo.