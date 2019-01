Aula LAS PROVINCIAS aborda el articulismo hecho por mujeres La columnista y periodista Rosa Belmonte. / alejandro leonardo La columnista Rosa Belmonte protagoniza hoy el acto que servirá, además, para presentar el Almanaque 2018 REDACCIÓN VALENCIA. Miércoles, 30 enero 2019, 02:00

El espacio Aula LAS PROVINCIAS ofrece hoy una nueva entrega con motivo de la presentación del Almanaque 2018, un recorrido de 236 páginas con las mejores imágenes, portadas, historias, artículos de opinión y viñetas que sirvieron para contar y analizar el pasado año. El Almanaque 2018 se distribuirá el 31 de enero con un ejemplar de LAS PROVINCIAS por sólo un euro más.

Aula LAS PROVINCIAS es a las 19.30 horas en el Salón Stolz del Ateneo Mercantil. El acto contará con la presencia de la periodista Rosa Belmonte, columnista de este diario y del resto de cabeceras de Vocento. Hablará del articulismo hecho por mujeres en el transcurso de una mesa redonda en la que también participarán otras dos firmas femeninas del periódico: María José Pou y Carmen Velasco, jefa de la sección Culturas. Ejercerá como moderador el jefe de Opinión de LAS PROVINCIAS, Pablo Salazar.

Rosa Belmonte abordará la situación y el futuro del periodismo, la influencia de las redes sociales y las circunstancias que rodean a las mujeres en la sociedad actual. «Creo que hay demasiada opinión en los periódicos españoles y que no toda es buena. Un periódico debe ofrecer información, reportajes y también opinión. Pero me parece que en los últimos años está habiendo mucha opinión», aseguró la columnista en una entrevista reciente.

Rosa Belmonte no se imagina el mundo sin periodistas: «Sin prensa de papel diaria y que sea de fin de semana, no digo que no. Pero no he visto a ningún experto pronunciarse sobre esto. Yo compro los periódicos en las plataformas digitales, mientras que antes iba al kiosko. Ahora me pregunto: ¿quién los compra en esos establecimientos? Y el papel, no sé que futuro tendrá, si -como digo- será de fin de semana y dirigido a un tipo de gente, a un nicho determinado. Hay que ofrecer calidad. Los periodistas sobrevivirán, aunque desconozco en qué soporte».

Sobre el futuro del periodismo, Belmonte no ve otro porvenir que «pagar por la información».