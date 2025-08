Arturo Valls se lanza a la aventura familiar con Los Futbolísimos 2: «Quería pasármelo bien y esta película lo prometía»

Arturo Valls, uno de los humoristas más reconocidos en la televisión española por protagonizar concursos como '¡Ahora Caigo!' y otros programas como 'Tu Cara Me ... Suena', vuelve a la gran pantalla. El valenciano después de haber participado en numerosas comedias como 'Los del túnel', regresa a los cines en formato familiar con 'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', una divertida aventura para todos los públicos que se preestrena en Valencia esta tarde 31 de julio y que estará disponible a partir del próximo 8 de agosto en las salas de toda España.

- ¿Qué le atrajo del proyecto de 'Los Futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata'

- Cuando ya llevas tantos años de carrera, lo que le motiva sobre todo es la diversión. Me planteé el proyecto, quería pasármelo bien y esta película lo prometía. Por otra parte, el hecho de formar parte de una saga literaria que leía con mi hijo cuando era pequeño también me motivó. Además, me llamaba mucho la atención todo ese universo de peli de aventuras y familiar que te lleva un poco a 'Los Goonies', a 'E.T'… Igualmente, tenía ganas de poder hacer un personaje un poco más malote, malhumorado y encarado. Todo eso sumado me hizo que me ilusionara y quisiera formar parte del proyecto.

- ¿Dirías que eso es lo que le hizo decir «sí« a este nuevo proyecto?

- Claro, sí. Se rodaba en verano, estaba Joaquín, estaba Lamata, estaba Carmen, que también es colega y la conozco. Y siendo una peli de aventuras con niños pensé que a mi hijo le gustaría aunque luego es el más crítico. Ya sabes que los niños y los borrachos son los que siempre dicen la verdad. Mi hijo ha visto y ha dicho: «haces cosas interesantes papá».

- ¿Qué pensó al leer el guión por primera vez?

- Que justamente cumple con lo que promete. Vi la primera y leí los libros. Por lo tanto, de repente una subtrama que tenemos Joaquín y yo, en la que compartimos muchas secuencias de poli bueno y poli malo, que son diferentes pero que están obligados a entenderse como en las «buddy movies». Leí el guión y me gustó.

- La película tiene un mensaje claro y es muy familiar, ¿qué es lo que más le gusta de esta clase de historias?

- Sobre todo esos valores que pone en manifiesto la peli como son el trabajo en equipo y la amistad. Por ejemplo también creo que lleva la enseñanza de no tener prejuicios e intentar comprender al otro y empatizar que es lo que le pasa un poco a Paquete con la antagonista de la peli. Todo esto, en los tiempos que corren, creo que brilla por su ausencia. La gente tiene su discurso y ya no intenta empatizar con el otro, ni intentan comprender por qué la gente se comporta de cierta forma. Asimismo, la película también visibiliza la diversidad y el equipo de fútbol es mixto, de chicos y chicas que está muy guay en relación con la situación actual de nuestro fútbol femenino. En resumen, diría que lo mejor son los valores.

- Su personaje se involucra en esta segunda entrega, ¿cómo fue sumarse a un equipo que ya tenía un rodaje previo?

- Pues fatal, porque me hicieron bullying, no me hacían caso, me hacían el vacío, me ponían maniquís para actuar… No, la verdad es que me han recibido con los brazos abiertos y ha sido muy guay, porque ya te digo que tanto Joaquín y Carmen que estaban en la primera entrega, con ambos ha sido muy fácil trabajar con ellos y con Lamata también

- El preestreno hoy se está celebrando aquí en su tierra ¿Hace especial ilusión presentar una película en casa?

- Entiendo que es un público agradecido y a favor de obra, pero en casa siempre mola, creo que hay cierto cariño en 'la Terreta'. Espero que la reciban bien en la línea valenciana, pero sí, no hay más presión que si fuera en La Rioja.

- Le hemos visto en varios registros últimamente ¿es el cine familiar un género en el que se siente cómodo o le gustaría probar más registros?

- Siempre me gusta cambiar, yo soy culo de mal asiento. Me encanta variar de registro, género, medio… Paso de la tele de entretenimiento como programas, de los concursos al cine o las series. Todo lo que suponga salir de mi zona de confort y no acomodarme siempre me motiva y me estimula. En este caso también el tipo de personaje así de medio malo junto a su transformación física me hacía querer explorar este personaje

- ¿Ha pensado en dedicarse plenamente a la actuación?

- Alguna vez lo he pensado. Sin embargo, luego de repente llega un formato, como por ejemplo 'Mask Singer' que molan y siempre pienso: «¿por qué no?» A veces he pensado dejar el entretenimiento pero luego hay proyectos que te gustan y no tengo una dirección clara. Hay gente que no tiene dudas de cómo va a ser su carrera, pero voy haciendo lo que me va pareciendo divertido.

- ¿Cómo es trabajar con el director Miguel Ángel Lameta?

- Es una maravilla, porque es un cinéfilo loquísimo. No he visto a nadie que sepa más de cine que Lamata, te ayuda muchísimo con los referentes de otras películas para los personajes. Además, equilibra mucho la comedia porque te deja improvisar pero al mismo tiempo la sabe medir, que yo tampoco soy muy fan de la improvisación loca que es peligrosa también. Es un tío que ecualiza muy bien la comedia y eso me ha encantado la verdad.

- ¿Qué puede esperar el público?

- El filme es una segunda entrega de la saga. Digamos que no hay continuidad con la primera historia, son películas que podrías ver por separado sin necesidad de haber visto la primera. Pero la gente ha de esperar el mismo espíritu de la primera: aventuras, fútbol, thriller, misterio… Y, como no, unas incorporaciones, de gran nivel.